Гривна укрепилась к доллару и евро: какие курсы установил НБУ

Национальный банк Украины установил на 13 февраля 2026 официальный курс гривны на уровне 42,993 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.

Официальные курсы

На 13 февраля Нацбанк установил курс доллара на уровне 42,99 гривны, что на 4 копейки дешевле, чем 12 февраля.

Курс европейской валюты установлен на уровне 51,03 гривны, что на 17 копеек ниже сегодня.

