українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 февраля 2026, 15:52

Рэй Далио сомневается в надежности доллара и рассказал, как инвестору защитить себя, когда все рушится

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Такеру Карлсону предупредил о рисках текущей денежной системы и поставил под сомнение надежность доллара. От том, что он советует инвесторам пишет Oninvest.

Основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио в интервью Такеру Карлсону предупредил о рисках текущей денежной системы и поставил под сомнение надежность доллара.
Фото: Рэй Далио

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Механика «сползания»

Далио уверен: мы находимся в моменте, когда привычные финансовые механизмы перестают работать. По его мнению, этот процесс не всегда выглядит как мгновенный обвал — чаще это постепенное «сползание», масштаб которого люди осознают лишь спустя время.

Суть проблемы Далио видит в критическом дисбалансе спроса и предложения на рынке госдолга: когда правительство тратит больше, чем зарабатывает, а покупателей на его облигации не хватает, центральный банк вынужден печатать деньги, чтобы удержать низкие ставки.

«В итоге центробанк выкупает этот долг и становится владельцем гособлигаций. Он начинает терять деньги, потому что держит эти бумаги в то время, как рыночные ставки по ним растут. Властям приходится создавать еще больше денег и долгов, чтобы удерживать ставку на низком уровне, и в результате они теряют все больше и больше денег», — объясняет Далио.

Такая динамика, по его словам, неизбежно меняет потоки капитала и заставляет инвесторов искать убежище в активах, которые нельзя обесценить печатанием.

Что он советует инвесторам

  • Золото

Далио делает ставку на золото: оно не является чьим-то обязательством и не зависит от чужой платежеспособности. Пока инвесторы фактически держат в руках долговые расписки правительств, обладатель металла защищен от риска чужого дефолта.

При этом он признает: многие игнорируют металл, потому что за десятилетия спокойствия привыкли измерять богатство исключительно в долларах. Они считают валюту надежным мерилом ценности и просто не верят, что бумажные деньги могут обесцениться.

«Люди смотрят на это через призму доллара и видят, как золото растет. Но можно посмотреть на мир через призму золота и увидеть, как падают деньги. Все, что я хочу сказать: из-за их опыта людям кажется, что обесценивание валюты невозможно. Но это как Зубная фея или Санта-Клаус — вы верите в эти вещи, а потом осознаете реальность — и именно поэтому случаются неожиданности».

Для Далио золото — это прежде всего вторая по значимости форма мировых денег, статус которой подтверждают резервы центробанков. Именно оно становится реальной мерой стоимости, когда привычные бумажные системы перестают работать.

  • Цифровые валюты

Далио призывает не искать спасения в цифровых валютах центральных банков (CBDC). Он считает их внедрение неизбежным, но не верит, что они решат проблему обесценивания денег.

По мнению инвестора, цифровые валюты центробанков будут напоминать фонды денежного рынка без процентов, что делает их неэффективными для сбережения капитала. Но главным же следствием перехода на «цифру» Далио называет превращение валюты в инструмент абсолютной власти государства над транзакциями населения.

«Приватности не будет, и это очень эффективный механизм контроля со стороны государства. Все транзакции, совершенные в цифровых валютах, будут известны. И государства получат огромную власть, например, они смогут так взимать налоги. Они смогут забирать ваши деньги, они смогут устанавливать валютный контроль».

  • Юань

Тот же скепсис Далио транслирует и в отношении юаня как альтернативы доллару. Несмотря на лидерство Китая в мировой торговле, Далио скептически оценивает шансы юаня стать полноценной резервной валютой. Он разделяет функции валюты на средство обмена и средство сохранения стоимости. Если в роли платежного инструмента юань будет укрепляться, то в качестве актива для сбережения он проигрывает из-за отсутствия защиты частного капитала.

«Кто доверит Китаю свои богатства при их валютном контроле? У Китая за плечами история мер против частного капитала. Это не лучшая репутация в стиле „я защищу ваше состояние“… Вы не можете полноценно владеть землей или недвижимостью. Им будет очень трудно „продать“ миру функцию сохранения стоимости»

Финансовая стратегия выживания

В условиях нарастающей экономической нестабильности Рэй Далио рекомендует частным инвесторам сместить фокус с глобальных прогнозов на конкретные шаги по защите капитала и личной безопасности.

Центральное место в его подходе занимает принцип «золотого баланса», где металл служит не средством заработка, а страховкой от просадки всех остальных активов.

«Оптимальная доля для частного инвестора, в зависимости от состава его активов, может составлять от 5 до 15% портфеля. Когда дела у традиционных денег плохи, золото чувствует себя хорошо.

Но Далио считает, что финансовая диверсификация — лишь первый уровень защиты. В периоды глобальных потрясений долгосрочная устойчивость зависит от соблюдения базовых, на его взгляд, принципов.

«Зарабатывайте больше, чем тратите, старайтесь сберегать, диверсифицируйте свой портфель… И что самое важное — хорошо воспитывайте своих детей, чтобы они были хорошо образованы, чтобы они могли быть продуктивными. Отправляйтесь в те места, где есть порядок, продуктивность и возможности, и держитесь подальше от гражданских и международных войн».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
ramarren
ramarren
12 февраля 2026, 17:08
#
«тримайтеся подалі від громадянських та міжнародних воєн» Для українців звучить як знущання. З тієї ж опери поради «експертів» інвестувати в американські цінні папери
