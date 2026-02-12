Более быстрые платежи и прозрачные правила: как евроинтеграция изменит жизнь клиентов украинских банков

В 2026 году украинская банковская система будет активно внедрять евроинтеграционные инструменты, правила и стандарты, которые в ближайшее время могут существенно изменить ежедневную работу финансового рынка. Об этом заявил глава правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Что даст присоединение Украины к SEPA

По его словам, центральным элементом евроинтеграционного процесса является присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area — единой зоне платежей в евро), что оказывает непосредственное влияние как на банки, так и на бизнес и граждан.

Эксперт считает, что последствия такого шага будут комплексными.

Во-первых, это потенциальное снижение стоимости международных переводов в евро, особенно для банков, не имеющих разветвленной сети корреспондентских счетов в международных финансовых учреждениях.

Во-вторых, существенно сократится время проведения платежей: если международные переводы могут длиться один-два банковских дня, то после полноценной интеграции в SEPA речь идет о часах, а в отдельных случаях даже о почти мгновенных расчетах.

«Кроме того, скорость и стандартизированность платежей являются важным аргументом для европейских контрагентов украинских компаний. Деньги по контрактам будут поступать скорее, что повышает доверие к украинскому бизнесу как партнеру в рамках общего финансового пространства», — отметил специалист.

Единый реестр счетов и индивидуальных сейфов физических лиц

Банкир пояснил, что в соответствии с предложениями законопроекта № 14327 будет создан единый государственный реестр банковских счетов и индивидуальных сейфов физических лиц. По последней версии документа администрирование реестра планируется передать Министерству финансов Украины.

В реестре будет содержаться ограниченный набор данных: номер счета в формате IBAN, название банка, ФИО владельца и т. д. Информация об остатках средств или движении денег на счетах в этот реестр не включается. Доступ к нему получат исключительно органы финансового мониторинга и банки и в рамках законодательно определенных полномочий.

По словам банкира, важно и то, что создание реестра не означает доступа государства к банковской тайне в классическом понимании. Относительно индивидуальных сейфов физических лиц, Мамедов подчеркнул, что речь идет не о контроле за их содержанием, а об упорядочении информации о факте пользования ими.

В реестре будет фиксироваться базовая информация: кто является клиентом, в каком банке открыт сейф и на какой срок. Никакие данные о содержимом сейфов или доступе к ним не будут включены. По его словам, для банков это техническая задача — своевременно и корректно передавать данные в реестр.

Раскрытие конечных бенефициаров бизнеса

«Государство делает очередной шаг к тому, чтобы информация о реальных владельцах бизнеса была правдивой, верифицированной», — подчеркнул Мамедов.

Законопроект предусматривает не только усовершенствование реестров бенефициаров, но и усиление ответственности за предоставление неполных или заранее недостоверных данных. В европейской практике прозрачная структура собственности является необходимым условием для доступа к финансовым услугам и международным расчетам.

«Для бизнеса это означает необходимость более ответственно отнестись к раскрытию информации о конечных владельцах. Формальное заполнение данных постепенно уходит в прошлое. Если компания сознательно представляет неправдивую информацию, это может иметь не только финансовые последствия в виде штрафов, но и осложнения в отношениях с банками и государственными органами», — пояснил банкир.

Для банков правдивая информация о бенефициарах является ключевой для управления рисками и выполнения требований финмониторинга.

«Ужесточение ответственности за недостоверные данные является инструментом формирования понятной, прогнозируемой и доверительной финансовой среды, без которой интеграция Украины в европейское финансовое пространство невозможно », — подчеркнул эксперт.

Усиление финмониторинга

Отдельное внимание Мамедов уделил другой части законопроекта, касающегося усиления финансового мониторинга и его гармонизации с европейскими стандартами, в частности, требованиями FATF и правилами SEPA.

Именно этот блок вызывает наибольшее количество вопросов у клиентов банков, ведь часто воспринимается как потенциальное усиление контроля над каждой финансовой операцией.

Согласно законопроекту № 14327 усиление финмониторинга предлагается осуществлять прежде всего через централизацию данных, стандартизацию форматов отчетности и совместимость с европейскими системами.

По его словам, такой подход не только отвечает требованиям ЕС, но и снижает риски безосновательных блокировок счетов, в то же время повышая эффективность борьбы с отмыванием средств и финансовыми злоупотреблениями.

Эксперт отметил, что речь идет не о тотальном надзоре, а об изменении логики финмониторинга — от формального контроля до рискоориентированного подхода. После присоединения Украины к SEPA все переводы в евро будут осуществляться по единым европейским правилам, что позволяет банкам быстрее и точнее идентифицировать большие, нетипичные или потенциально рисковые транзакции, не создавая дополнительных барьеров для обычных клиентов.

Банкир напомнил, что с 2025 года система финансового мониторинга в Украине работает в режиме усиленного контроля, с акцентом на карточные переводы (p2p) и противодействие использованию так называемых «дропов» (лиц, которые передают свои платежные инструменты третьим сторонам для проведения сомнительных операций).

Ключевая особенность текущего подхода состоит в переходе от формального контроля сумм к поведенческому и рискоориентированному анализу клиентских операций. Банки оценивают не только объем переводов, но и регулярность, источники средств, количество контрагентов и соответствие транзакций финансовому профилю клиента.

Одним из практических инструментов такого контроля стало введение лимитов на исходные карточные переводы. В рамках межбанковского меморандума большинство банков ограничивают возможность переводов от 50 тыс. грн. до 100 тыс. грн. в месяц. Как утверждает банкир, имеющиеся ограничения не затрагивают более 95% пользователей платежных карт.

Эксперт отметил, что пороговая сумма обязательного финансового мониторинга остается на уровне 400 тыс. грн. Операции на такую сумму или более подлежат углубленной проверке автоматически, и банк обязан установить источник средств, если оно не очевидно или не соответствует финансовому профилю клиента.

В случае выявления нарушений или подтверждения высокого уровня риска, банк вправе заблокировать счет, ограничить проведение операций или прекратить деловые отношения с клиентом, выполняя требования законодательства в сфере противодействия отмыванию средств.