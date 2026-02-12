Эксперт объяснил, какие годы стажа выгоднее учитывать при выходе на пенсию

При оформлении пенсии многие украинцы не задумываются о том, что выбор лет стажа может существенно повлиять на итоговую сумму выплат. Между тем законодательство позволяет пенсионеру самостоятельно влиять на расчет, включая в него самые выгодные периоды трудовой деятельности. О том, как правильно воспользоваться этим правом объяснил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, пишет «На пенсии».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

От каких лет зависит размер пенсии

Сумма пенсионных выплат напрямую связана с заработной платой, которая учитывается при расчете. Поэтому очень важно, чтобы в формулу попали именно те годы, когда доход был максимальным.

Пенсионный фонд Украины автоматически использует сведения о зарплате, начиная с 1 июля 2000 года, эти данные уже содержатся в электронных реестрах. Однако в ряде случаев можно (и нужно) учитывать и более ранние периоды работы.

Когда выгодно добавлять стаж к 2000 году

Коробкин объясняет: согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязательно берется вся зарплата после 1 июля 2000 года.

При этом заработок за предыдущие годы может быть учтен:

по личному желанию будущего пенсионера;

если страховой стаж после 1 июля 2000 составляет менее 5 лет.

Важно учитывать ключевой нюанс: справки о зарплате до 2000 года принимаются только при подтверждении первичными бухгалтерскими документами (архивы).

Практический пример расчета

Если человек уходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000—2026. Однако пенсионер имеет право дополнительно представить справки о доходах за предыдущие годы.

Это особенно выгодно тем, кто в 1980—1990-х годах обладал высоким официальным доходом. В таком случае средний коэффициент заработка увеличивается, а вместе с ним и соответственно размер ежемесячной пенсии.

Выход на пенсию в 2026 году — что изменилось

В 2026 году изменились требования к стажу для украинцев, которым исполнится 60 лет. Так, для выхода на законный отдых в 2026 году нужно иметь более 33 лет стажа, если этого количества у вас не накоплено, то пенсию придется отложить до 63 лет (если есть от 23 лет стажа) или до 65 лет (нужно иметь от 15 лет стажа).

Важно: перед выходом на пенсию следует внимательно проанализировать свою трудовую биографию и доходы за разные периоды. В ряде случаев предоставление архивных справок может заметно увеличить будущую пенсию. Оптимальное решение — заранее проконсультироваться со специалистом и выбрать наиболее выгодные годы для расчета.