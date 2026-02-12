Эксперт объяснил, какие годы стажа выгоднее учитывать при выходе на пенсию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 февраля 2026, 14:38 Читати українською

Эксперт объяснил, какие годы стажа выгоднее учитывать при выходе на пенсию

При оформлении пенсии многие украинцы не задумываются о том, что выбор лет стажа может существенно повлиять на итоговую сумму выплат. Между тем законодательство позволяет пенсионеру самостоятельно влиять на расчет, включая в него самые выгодные периоды трудовой деятельности. О том, как правильно воспользоваться этим правом объяснил эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин, пишет «На пенсии».

При оформлении пенсии многие украинцы не задумываются о том, что выбор лет стажа может существенно повлиять на итоговую сумму выплат.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

От каких лет зависит размер пенсии

Сумма пенсионных выплат напрямую связана с заработной платой, которая учитывается при расчете. Поэтому очень важно, чтобы в формулу попали именно те годы, когда доход был максимальным.

Пенсионный фонд Украины автоматически использует сведения о зарплате, начиная с 1 июля 2000 года, эти данные уже содержатся в электронных реестрах. Однако в ряде случаев можно (и нужно) учитывать и более ранние периоды работы.

Когда выгодно добавлять стаж к 2000 году

Коробкин объясняет: согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязательно берется вся зарплата после 1 июля 2000 года.

При этом заработок за предыдущие годы может быть учтен:

  • по личному желанию будущего пенсионера;
  • если страховой стаж после 1 июля 2000 составляет менее 5 лет.

Важно учитывать ключевой нюанс: справки о зарплате до 2000 года принимаются только при подтверждении первичными бухгалтерскими документами (архивы).

Практический пример расчета

Если человек уходит на пенсию, например, в 2026 году, Пенсионный фонд автоматически учтет заработную плату за период 2000—2026. Однако пенсионер имеет право дополнительно представить справки о доходах за предыдущие годы.

Это особенно выгодно тем, кто в 1980—1990-х годах обладал высоким официальным доходом. В таком случае средний коэффициент заработка увеличивается, а вместе с ним и соответственно размер ежемесячной пенсии.

Выход на пенсию в 2026 году — что изменилось

В 2026 году изменились требования к стажу для украинцев, которым исполнится 60 лет. Так, для выхода на законный отдых в 2026 году нужно иметь более 33 лет стажа, если этого количества у вас не накоплено, то пенсию придется отложить до 63 лет (если есть от 23 лет стажа) или до 65 лет (нужно иметь от 15 лет стажа).

Важно: перед выходом на пенсию следует внимательно проанализировать свою трудовую биографию и доходы за разные периоды. В ряде случаев предоставление архивных справок может заметно увеличить будущую пенсию. Оптимальное решение — заранее проконсультироваться со специалистом и выбрать наиболее выгодные годы для расчета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 27 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами