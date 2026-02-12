Академия Минфин дарит валентинки с подарками

Ко Дню святого Валентина Академия Минфин запустила тематический интерактив. Всех, кто посетит сайт, ждет валентинка с персональным подарком.

Как получить подарок

Посетите сайт Академии в период с 12 по 20 февраля. В открывшемся окне заполните короткую контактную форму. После этого сотрите скретч-покрытие на квадрате — под ним найдете валентинку-сердце и узнаете, что вы выиграли.

Среди подарков — промокоды со скидками и другие специальные предложения на обучение в Академии Минфин.

💖 ОТКРЫТЬ ВАЛЕНТИНКУ

Чтобы забрать подарок, напишите менеджеру в телеграмм-чате Академии Минфин .

Бонус для пар — бесплатный гайд.

День влюбленных — это возможность для честных разговоров в паре, в частности, о деньгах и общем финансовом будущем.

Как вы распределяете бюджет? Совпадают ли ваши финансовые цели? Умеете ли вы договариваться о расходах и экономить?

Обсудить эти и другие вопросы открыто и без барьеров поможет гайд «Финансовая гармония для пар». Он доступен бесплатно на сайте Академии Минфина.

Входите и заберите полезные подарки, которые помогут вам финансово расти и идти к своим целям.