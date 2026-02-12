Multi от Минфин
12 февраля 2026, 12:39 Читати українською

Доллар снижается и готовится к недельным потерям

Доллар США немного снизился в четверг, оставаясь под давлением и на пути к недельному падению, даже после более сильного, чем ожидалось, отчета по рынку труда США, пишет Іnvesting.

Доллар США немного снизился в четверг, оставаясь под давлением и на пути к недельному падению, даже после более сильного, чем ожидалось, отчета по рынку труда США, пишет Іnvesting.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиИндекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, торговался на 0,1% ниже на уровне 96,700 и был на пути к недельным потерям около 1%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Индекс доллара, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине из шести других валют, торговался на 0,1% ниже на уровне 96,700 и был на пути к недельным потерям около 1%.

Ограниченная поддержка доллара

Американская валюта получила ограниченную поддержку после публикации в среду набора устойчивых данных по рынку труда: рост занятости в США неожиданно ускорился в январе, а уровень безработицы снизился до 4,3%.

Эти цифры предоставили дополнительные признаки устойчивости экономики США и привели к тому, что трейдеры сократили свои ожидания относительно снижения ставок Федеральной резервной системой.

Что говорят аналитики

«После вчерашних данных по занятости для доллара есть хорошие и плохие новости. Хорошая новость интуитивно понятна: показатели занятости были хорошими», — отметили аналитики ING в своей записке.

«Плохая новость для доллара заключается в том, что он должен был восстановиться сильнее на фоне данных по занятости. Половина первоначального ралли доллара быстро сошла на нет, и это произошло не из-за переоценки данных по рынку труда: краткосрочные ставки по доллару выросли и остались на высоком уровне. Мы скорее рассматриваем это как признак того, что рынки по-прежнему настроены продавать ралли доллара на фоне долгосрочных соображений. Это означает, что планка для восстановления доллара выше: для начала необходимы более хорошие данные».

Теперь внимание полностью сосредоточено на предстоящих данных по инфляции индекса потребительских цен США, которые будут опубликованы в пятницу, чтобы получить больше информации о крупнейшей экономике мира. До этого позже в течение сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице.

