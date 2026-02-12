Coinbase запустил криптовалютные кошельки для ИИ-агентов

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работают ИИ-кошельки от Coinbase

Программисты биржи Эрик Реппел и Джош Никерсон объяснили концепцию новых кошельков. По их словам, современные ИИ-агенты умеют отвечать на вопросы, резюмировать документы и помогать с задачами, но не могут совершать сделки от имени пользователей.

«Следующее поколение агентов будет не только консультировать — оно будет действовать», — заявили разработчики.

ИИ-агенты смогут мониторить позиции в децентрализованных финансах, ребалансировать портфели, оплачивать вычислительные ресурсы и доступ к API, а также участвовать в экономике создателей контента.

Agentic Wallets основаны на фреймворке AgentKit, который Coinbase представила в ноябре 2024 года. Этот инструмент позволил разработчикам встраивать кошельки в ИИ-агентов.

Агенты проводят транзакции через протокол x402 — специально созданную платежную систему для автономных случаев использования ИИ. По данным компании, через x402 уже прошло 50 миллионов транзакций.

«Агенты получают API-ключи, покупают вычислительные ресурсы, получают доступ к премиальным потокам данных и оплачивают хранение — все автономно, создавая по-настоящему самоподдерживающуюся машинную экономику», — объяснили программисты.

Работа на сети Base и управление позициями

ИИ-агенты смогут работать в блокчейне второго уровня Ethereum под названием Base. Они будут управлять позициями и исполнять стратегии везде, где появляются возможности.

«Создавай агентов, которые мониторят доходность по протоколам, исполняют сделки в Base и управляют позициями ликвидности 24/7. Твой агент обнаружил лучшую возможность доходности в 3 утра? Он автоматически перебалансирует портфель, никакого разрешения не потребуется, потому что ты уже установил права доступа и контроли», — пояснили в Coinbase.

Lightning Labs и биткоин для ИИ-агентов

Lightning Labs, команда разработчиков сети второго уровня биткоина Lightning Network, также выпустила новый набор инструментов. Он позволяет ИИ-агентам проводить транзакции в Lightning с использованием стандарта L402.

ИИ-агенты могут запускать собственные ноды в сети Lightning Network и управлять кошельками с настоящими биткоинами, при этом не имея прямого доступа к приватным ключам.

Что говорят эксперты

Глава эмитента стейблкоинов Circle Джереми Аллейр 22 января спрогнозировал, что миллиарды ИИ-агентов будут проводить транзакции с криптовалютами и стейблкоинами для ежедневных платежей от имени пользователей в течение трех-пяти лет.

Бывший глава Binance Чанпен Чжао высказал схожее мнение, заявив, что «родной валютой для ИИ-агентов станет криптовалюта», и они будут делать все — от покупки билетов до оплаты счетов в ресторанах.

За пределами криптоиндустрии технологический гигант Google представил Universal Commerce Protocol для поддержки агентской коммерции.

Протокол Google использует Agent Payment Protocol 2 для облегчения переводов от имени пользователей, при этом Google Pay обрабатывает платежи по умолчанию для транзакций в долларах США.