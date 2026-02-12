Курс валют в четверг: доллар и евро дешевеют в банках

В четверг, 12 февраля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 20 копеек, а в продаже 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и потерял 1 копейку в продаже. Евро не изменился в покупке и потеряло 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,77−43,30 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,57 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,05−43,14, евро — 51,25−51,44 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,01−43,04 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,07−51,09 грн/евро.

