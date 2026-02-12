Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 февраля 2026, 10:19 Читати українською

Bitget нацеливается на 40% рынка токенизированных акций к 2030 году и усиливает направление TradFi с доступом в один клик

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о крупном обновлении мобильного приложения, в рамках которого криптовалютные и традиционные финансовые рынки теперь размещены рядом на главной странице. Это отражает растущую тенденцию, при которой трейдеры все чаще переходят между разными классами активов в рамках одной торговой сессии. Обновление последовало за январским запуском торговли TradFi на Bitget, расширившим доступ к продуктам, связанным с акциями, валютному рынку (FX), индексам, сырьевым товарам и драгоценным металлам, таким как золото и серебро, с расчетами в USDT.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о крупном обновлении мобильного приложения, в рамках которого криптовалютные и традиционные финансовые рынки теперь размещены рядом на главной странице.

Тезис Bitget о токенизированном TradFi заключается в том, что криптоиндустрия трансформируется из преимущественно спекулятивного рынка в формирующуюся глобальную финансовую инфраструктуру. Если текущий годовой объём торговли акциями оценивается в $100-$130 трлн, то к 2030 году он может достичь $160-$200 трлн, при этом значительная часть акций, долговых инструментов, фондов и сырьевых товаров может перейти в ончейн-формат, а Bitcoin укрепит свою роль в макро-хедж-портфелях.

По мере того как токенизированные акции все чаще проходят через криптоплатформы, биржи смогут обеспечивать примерно 20−40% этого потока. Стратегия Bitget как Universal Exchange (UEX) направлена на то, чтобы стать ключевым центром ликвидности и распределения за счет расширения в сегменты токенизированных акций, валют, золота и других активов. Базовый сценарий компании предполагает обслуживание 40% рынка токенизированных акций — что эквивалентно примерно $15-$30 трлн объёма торговли токенизированными акциями к 2030 году.

В обновлённом интерфейсе все криптопродукты — включая фьючерсы, спот, маржинальную торговлю, ончейн-инструменты и продукты доходности — объединены в единую вкладку «Trade», что снижает трение для активных трейдеров, часто переключающихся между криптоактивами. Одновременно создана отдельная вкладка TradFi, обеспечивающая доступ в один клик к глобальным рынкам, таким как золото, FX, индексы, фондовые перпетуалы и токенизированные реальные активы (RWA), устраняя необходимость перехода по нескольким меню и рабочим процессам.

«Bitget строит инфраструктуру для миграции на триллионы долларов. По мере развития регулирования и перевода институциональными игроками таких инструментов, как государственные облигации, в ончейн-формат, становится очевидно: криптоиндустрия превращается в расчётный слой повседневных финансов. Раньше, чем многие ожидают, стейблкоины и нативные активы перестанут восприниматься как „крипто“ — это будет просто фоновая инфраструктура, обеспечивающая глобальное перемещение ценности», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

Она добавила:
«Именно поэтому мы перестроили продуктовый опыт: на Bitget TradFi доступен в один клик, а новый UI/UX сокращает количество шагов примерно на 30% по сравнению с типичными решениями в индустрии».

Bitget успешно трансформировалась из крипто-нативной биржи в глобальный центр ликвидности для этой миграции. Платформа закрепилась как доминирующая площадка для токенизированных акций и в настоящее время контролирует 89,1% мирового рынка токенизированных акций Ondo, достигнув рекордных ежедневных объёмов в $6 млрд в январе 2026 года.

Обновленная версия приложения уже доступна по всему миру.

Источник: Минфин
