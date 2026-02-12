Bitget нацеливается на 40% рынка токенизированных акций к 2030 году и усиливает направление TradFi с доступом в один клик

Bitget , крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о крупном обновлении мобильного приложения, в рамках которого криптовалютные и традиционные финансовые рынки теперь размещены рядом на главной странице. Это отражает растущую тенденцию, при которой трейдеры все чаще переходят между разными классами активов в рамках одной торговой сессии. Обновление последовало за январским запуском торговли TradFi на Bitget , расширившим доступ к продуктам, связанным с акциями, валютному рынку (FX), индексам, сырьевым товарам и драгоценным металлам, таким как золото и серебро, с расчетами в USDT.

Тезис Bitget о токенизированном TradFi заключается в том, что криптоиндустрия трансформируется из преимущественно спекулятивного рынка в формирующуюся глобальную финансовую инфраструктуру. Если текущий годовой объём торговли акциями оценивается в $100-$130 трлн, то к 2030 году он может достичь $160-$200 трлн, при этом значительная часть акций, долговых инструментов, фондов и сырьевых товаров может перейти в ончейн-формат, а Bitcoin укрепит свою роль в макро-хедж-портфелях.

По мере того как токенизированные акции все чаще проходят через криптоплатформы, биржи смогут обеспечивать примерно 20−40% этого потока. Стратегия Bitget как Universal Exchange (UEX) направлена на то, чтобы стать ключевым центром ликвидности и распределения за счет расширения в сегменты токенизированных акций, валют, золота и других активов. Базовый сценарий компании предполагает обслуживание 40% рынка токенизированных акций — что эквивалентно примерно $15-$30 трлн объёма торговли токенизированными акциями к 2030 году.

В обновлённом интерфейсе все криптопродукты — включая фьючерсы, спот, маржинальную торговлю, ончейн-инструменты и продукты доходности — объединены в единую вкладку «Trade», что снижает трение для активных трейдеров, часто переключающихся между криптоактивами. Одновременно создана отдельная вкладка TradFi, обеспечивающая доступ в один клик к глобальным рынкам, таким как золото, FX, индексы, фондовые перпетуалы и токенизированные реальные активы (RWA), устраняя необходимость перехода по нескольким меню и рабочим процессам.

«Bitget строит инфраструктуру для миграции на триллионы долларов. По мере развития регулирования и перевода институциональными игроками таких инструментов, как государственные облигации, в ончейн-формат, становится очевидно: криптоиндустрия превращается в расчётный слой повседневных финансов. Раньше, чем многие ожидают, стейблкоины и нативные активы перестанут восприниматься как „крипто“ — это будет просто фоновая инфраструктура, обеспечивающая глобальное перемещение ценности», — заявила Грейси Чен, CEO Bitget.

Она добавила:

«Именно поэтому мы перестроили продуктовый опыт: на Bitget TradFi доступен в один клик, а новый UI/UX сокращает количество шагов примерно на 30% по сравнению с типичными решениями в индустрии».

Bitget успешно трансформировалась из крипто-нативной биржи в глобальный центр ликвидности для этой миграции. Платформа закрепилась как доминирующая площадка для токенизированных акций и в настоящее время контролирует 89,1% мирового рынка токенизированных акций Ondo, достигнув рекордных ежедневных объёмов в $6 млрд в январе 2026 года.

Обновленная версия приложения уже доступна по всему миру.