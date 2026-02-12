Правительство запускает механизм беспроцентных кредитов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Новый механизм поддержки Кабмина: 0% кредиты для тех, кто покинул дом из-за чрезвычайной ситуации
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Сколько можно получить
Механизм предполагает единовременный беспроцентный заем:
- до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);
- срок возврата — до 15 лет;
- проценты банкам компенсирует государство — для получателей ссуды без начислений.
На что можно потратить
Премьер-министр сообщила, что средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.
Как получить средства
Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.
После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результату конкурса.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Комментарии