Новый механизм поддержки Кабмина: 0% кредиты для тех, кто покинул дом из-за чрезвычайной ситуации

Правительство запускает механизм беспроцентных кредитов для людей, вынужденно переезжающих на новое место жительства из-за чрезвычайных ситуаций — для обустройства на новом месте. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Сколько можно получить

Механизм предполагает единовременный беспроцентный заем:

до 50 минимальных зарплат на семью (около 430 тыс. грн);

срок возврата — до 15 лет;

проценты банкам компенсирует государство — для получателей ссуды без начислений.

На что можно потратить

Премьер-министр сообщила, что средства можно направить на имущество, предметы домашнего обихода и оборудование, необходимые для надлежащих бытовых условий в новом доме.

Как получить средства

Чтобы воспользоваться поддержкой, одному из совершеннолетних членов семьи следует обратиться с заявлением и справкой о признании пострадавшим в орган местной власти по месту жительства после эвакуации.

После рассмотрения документов и согласования денежные средства выплачивает уполномоченный банк, определенный по результату конкурса.