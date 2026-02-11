Бернар Арно выкупает акции LVMH после обвала котировок

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 февраля 2026, 19:12 Читати українською

Бернар Арно выкупает акции LVMH после обвала котировок

Самый богатый человек Европы Бернар Арно перешел от слов к делу в своем намерении получить полный контроль над империей роскоши LVMH. Сразу после публикации слабого финансового отчета за 2025 год, который обвалил стоимость компании, бизнесмен начал массово скупать акции своего конгломерата. Только за одну неделю он потратил на это более 400 миллионов евро. Об этом сообщает Bloomberg 11 февраля.

Самый богатый человек Европы Бернар Арно перешел от слов к делу в своем намерении получить полный контроль над империей роскоши LVMH.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Хроника «большой закупки»

Согласно данным Парижской фондовой биржи, 28 января — на следующий день после того, как Арно предупредил инвесторов о сложном году, — он приобрел акции на сумму около 100 миллионов евро.

Миллиардер не остановился на этом и продолжил наращивать долю через свои холдинговые компании. По состоянию на 4 февраля общий объем покупок составил примерно 757 000 акций, что эквивалентно 407 миллионам евро.

Цель — абсолютное большинство

Арно открыто заявил о своих планах пересечь психологическую отметку в 50% владения капиталом компании (в настоящее время его семья контролирует 49% акций и почти 65% голосов).

Этот шаг выглядит как классическая стратегия «buy the dip» (покупай на спаде). После того как Арно озвучил пессимистичный прогноз на 2026 год, акции LVMH упали, а сам бизнесмен за один день потерял $15 миллиардов бумажного состояния. Однако для него это стало возможностью купить активы дешевле.

Падение в рейтинге богачей

Кризис в секторе лакшери ударил по позициям Арно в списке самых богатых людей мира. Если в 2022 году он возглавлял рейтинг, то сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index, опустился на 7-е место.

Его капитал сократился с рекордных $231 млрд в марте 2024 года до нынешних $181 млрд. Причиной стал спад спроса на люксовые товары (сумки Louis Vuitton, коньяк Hennessy, одежда Dior) на ключевых рынках, в частности в Китае, и рост состояния технологических магнатов вроде Илона Маска.

Стратегия тотального контроля

Действия Арно вписываются в его долгосрочную стратегию консолидации активов. Он не просто увеличивает долю в материнской компании, но и усиливает контроль над отдельными брендами.

В прошлом месяце стало известно, что LVMH потратила 1 миллиард евро на увеличение своей доли в производителе элитного кашемира Loro Piana с 85% до 94%. Это свидетельствует о том, что во времена экономической турбулентности «волк в кашемире» (прозвище Арно) предпочитает не диверсифицировать риски, а наоборот — концентрировать власть в руках семьи, уменьшая влияние сторонних акционеров.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами