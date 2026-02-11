Бернар Арно выкупает акции LVMH после обвала котировок

Самый богатый человек Европы Бернар Арно перешел от слов к делу в своем намерении получить полный контроль над империей роскоши LVMH. Сразу после публикации слабого финансового отчета за 2025 год, который обвалил стоимость компании, бизнесмен начал массово скупать акции своего конгломерата. Только за одну неделю он потратил на это более 400 миллионов евро . Об этом сообщает Bloomberg 11 февраля.

Хроника «большой закупки»

Согласно данным Парижской фондовой биржи, 28 января — на следующий день после того, как Арно предупредил инвесторов о сложном году, — он приобрел акции на сумму около 100 миллионов евро.

Миллиардер не остановился на этом и продолжил наращивать долю через свои холдинговые компании. По состоянию на 4 февраля общий объем покупок составил примерно 757 000 акций, что эквивалентно 407 миллионам евро.

Цель — абсолютное большинство

Арно открыто заявил о своих планах пересечь психологическую отметку в 50% владения капиталом компании (в настоящее время его семья контролирует 49% акций и почти 65% голосов).

Этот шаг выглядит как классическая стратегия «buy the dip» (покупай на спаде). После того как Арно озвучил пессимистичный прогноз на 2026 год, акции LVMH упали, а сам бизнесмен за один день потерял $15 миллиардов бумажного состояния. Однако для него это стало возможностью купить активы дешевле.

Падение в рейтинге богачей

Кризис в секторе лакшери ударил по позициям Арно в списке самых богатых людей мира. Если в 2022 году он возглавлял рейтинг, то сейчас, по данным Bloomberg Billionaires Index, опустился на 7-е место.

Его капитал сократился с рекордных $231 млрд в марте 2024 года до нынешних $181 млрд. Причиной стал спад спроса на люксовые товары (сумки Louis Vuitton, коньяк Hennessy, одежда Dior) на ключевых рынках, в частности в Китае, и рост состояния технологических магнатов вроде Илона Маска.

Стратегия тотального контроля

Действия Арно вписываются в его долгосрочную стратегию консолидации активов. Он не просто увеличивает долю в материнской компании, но и усиливает контроль над отдельными брендами.

В прошлом месяце стало известно, что LVMH потратила 1 миллиард евро на увеличение своей доли в производителе элитного кашемира Loro Piana с 85% до 94%. Это свидетельствует о том, что во времена экономической турбулентности «волк в кашемире» (прозвище Арно) предпочитает не диверсифицировать риски, а наоборот — концентрировать власть в руках семьи, уменьшая влияние сторонних акционеров.