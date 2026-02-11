Украинские блогеры получили доступ к прямой монетизации в Facebook

Компания Meta начала процесс выплат украинским авторам контента, расширяя возможности заработка на своей платформе. Уже в январе первые денежные поступления получили пользователи, аудитория которых составляет от 5 до 10 тысяч подписчиков. Это свидетельствует о полноценном запуске монетизационных инструментов для украинского сегмента соцсети. Об этом сообщает Telegram-канал Digital masons 11 февраля.

За что платит Цукерберг

В 2026 году конкуренция за внимание пользователей достигла пика, и модель работы исключительно «за лайки» потеряла актуальность на фоне возможностей YouTube или TikTok. Понимая это, Meta запустила комплексную программу Content Monetization Program.

В нее входят следующие инструменты:

Unified Program (Единая программа монетизации): упрощенный доступ ко всем финансовым инструментам.

Facebook Stars («Звезды»): система донатов от зрителей во время эфиров или под видео.

Subscriptions (Подписки): возможность получать ежемесячную плату от самых преданных фанатов за эксклюзивный контент.

Branded Content (Брендированный контент): инструменты для сотрудничества с рекламодателями.

Интересно, что Meta готова платить не только за видео (Reels или ролики от 3 минут), но и за фотографии и текстовые посты. Таким образом корпорация пытается конкурировать сразу на нескольких полях: с видеосервисами, профессиональной сетью LinkedIn и новостной платформой X (бывший Twitter).

Выгода для бизнеса и алгоритмов

Логика техногиганта прагматична: финансовая мотивация побуждает авторов создавать больше качественного контента. Это удерживает пользователей в приложении дольше, что автоматически увеличивает количество мест для показа рекламы. Компания фактически делится с авторами процентом от прибыли, которую она получает благодаря их активности.

Для маркетологов и рекламодателей это открывает новые перспективы: