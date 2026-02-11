Multi от Минфин
11 февраля 2026, 17:44

Европа стала главным донором Украины — исследование

В течение 2025 года европейская военная помощь Украине выросла на 67% по сравнению со средним показателем 2022−2024 годов. Финансовая и гуманитарная поддержка ЕС и отдельных европейских государств увеличилась на 59%. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном экспертами Кильского института мировой экономики (IfW) совместно с аналитиками проекта Ukraine Support Tracker (UST).

В течение 2025 года европейская военная помощь Украине выросла на 67% по сравнению со средним показателем 2022−2024 годов.

Еврокомиссия — главный финансовый донор Украины

Одним из ключевых изменений, зафиксированных в 2025 году, стала централизация финансовой поддержки на уровне ЕС. Так, если в 2022 году через механизмы Евросоюза выделялось около половины финансовой и гуманитарной помощи Украине, то в 2025 году этот показатель достиг почти 90 процентов или 35,1 миллиарда евро в пересчете.

Кроме того, в конце 2025 года согласовали новый заем для Украины в объеме 90 миллиардов евро. По словам руководителя проекта UST Кристофа Требеша, это отражает общую тенденцию, то есть то, что все более высокие финансовые потребности Украины чаще покрываются именно ссудами и грантами на уровне ЕС.

Аналитики отмечают, что такая модель способствует более справедливому распределению финансового бремени между странами Евросоюза — в соответствии с их долей в ВВП. В то же время в сфере военной помощи сохраняется преимущественно двусторонний формат, что приводит к неравномерному распределению обязательств.

Основная тяжесть — на плечах стран Западной и Северной Европы

Оказалось, что в 2025 году всего 62 процента всей европейской военной помощи пришлось на страны Западной Европы, где наибольший вклад обеспечили Германия и Великобритания.

Северная Европа стала второй по объемам донорской группой — ее доля выросла с 18 процентов в 2022 году до 36 процентов в 2023-м и оставалась высокой и дальше.

Между тем, вклад Восточной и Южной Европы существенно уменьшился. А вот доля стран Восточной Европы сократилась с 17 процентов в 2022 году до двух процентов в 2025-м. Что касается южноевропейских стран, то их доля в общем объеме европейской военной помощи Украине снизилась с семи до трех процентов.

Таким образом, в 2025 году Европа не только компенсировала потерю американской поддержки, но и структурно изменила модель помощи Украине — с акцентом на централизованное финансирование через институты ЕС и рост роли отдельных стран в военной сфере.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
