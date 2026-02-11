Multi от Минфин
11 февраля 2026, 15:27 Читати українською

Криптовалюты больше не являются источником легких денег — Майк Новограц

Глава Galaxy Майк Новограц заявил, что дни аномально высоких доходов в криптовалютах могут подойти к концу. По его словам, на смену розничным инвесторам, которые стремятся к быстрым прибылям, приходят более консервативные институциональные игроки.

Глава Galaxy Майк Новограц заявил, что дни аномально высоких доходов в криптовалютах могут подойти к концу.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз Новограца

«Розничные инвесторы не покупают криптовалюты, чтобы получить 11% в год, — сказал он. — Они входят в рынок, потому стремятся к серьезной прибыли — в 30, 8 или 10 раз больше вложенного».

Последствия краха FTX и октябрьских ликвидаций

Глава Galaxy напомнил о крахе FTX в 2022 году, который привел к медвежьему рынку. Тогда биткоин упал на 78% с $69 000 до $15 700, что привело к «нарушению доверия».

Новограц также отметил ликвидации 10 октября, которые он назвал значительным событием, «уничтожившим многих розничных трейдеров и маркет-мейкеров». Это усилило давление продавцов, хотя никакого крупного катализатора не было.

«На этот раз нет дымящегося пистолета, — сказал он. — Ты оглядываешься и думаешь: что случилось?»

Токенизированные активы заменят спекуляции

Новограц ожидает, что индустрия сместится от высокодоходных спекуляций к более практическим вещам, таким как токенизированные реальные активы, которые предлагают более стабильные доходы.

Однако некоторые трейдеры всегда будут спекулировать, отметил глава Galaxy, но это будет «заменено использованием тех же рельсов, криптовалютных рельсов, для предоставления банковских и финансовых услуг всему миру. И это будут реальные активы с гораздо более низкими доходами».

Изменение состава держателей биткоина

Сооснователь и глава Lightspark, бывший руководитель PayPal Дэвид Маркус заявил Bloomberg, что произошло изменение в составе держателей биткоина.

«Это просто изменение того, кто держит биткоин, и переход от людей, которые имели долгосрочную веру и держали биткоин напрямую, к простому доступу к биткоину, встроенному в нашу финансовую систему и рынки», — сказал он.

Маркус добавил, что изменение в составе держателей и октябрьские ликвидации изменили динамику, но те, кто долго верил, что биткоин является «хеджем против всего остального, что происходит на рынках», будут в порядке.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
