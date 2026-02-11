Multi от Минфин
українська
11 февраля 2026, 15:05

CEO Coinbase вылетел из списка 500 самых богатых людей мира

Брайан Армстронг, соучредитель и генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, потерял место в престижном рейтинге 500 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index. Его состояние сократилось вдвое на фоне затяжного падения рынка криптовалют и переоценки стоимости акций его компании.

Брайан Армстронг, соучредитель и генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, потерял место в престижном рейтинге 500 самых богатых людей планеты по версии Bloomberg Billionaires Index.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Падение состояния и акций

Личный капитал Армстронга, который еще летом 2025 года оценивался в 17,7 миллиарда долларов, сейчас упал до примерно 7,5 миллиарда долларов. Такое стремительное обесценивание объясняется тем, что основная часть богатства бизнесмена — это доля в 14% акций Coinbase.

Бумаги компании переживают не лучшие времена: за последние полгода они потеряли почти 60% своей стоимости от пиковых значений июля 2025 года. Ситуацию ухудшил и свежий отчет аналитиков банковского гиганта JPMorgan Chase, которые на этой неделе снизили целевую цену акций Coinbase еще на 27%. Причинами назвали слабость цен на криптовалюты и отсутствие роста в сегменте стейблкоинов.

Биткойн штормит

Негативная динамика состояния криптомиллиардера является зеркалом общей ситуации на рынке. Биткойн, главная криптовалюта мира, упал ниже психологической отметки в 70 000 долларов. Такого низкого уровня торгов рынок не видел с конца 2024 года.

Для сравнения: еще в октябре 2025 года инвесторы праздновали исторический рекорд, когда цена биткоина достигла 126 000 долларов. Однако эйфория, царившая на рынке после выборов в США в 2024 году, сменилась разочарованием из-за регуляторной неопределенности.

Война с банками и Белым домом

Помимо рыночных факторов, на индустрию давит политическое противостояние. В июле 2025 года президент Трамп подписал закон GENIUS Act, который создал рамки для регулирования стейблкоинов. Однако дальнейшие законодательные инициативы зашли в тупик.

Камнем преткновения стал законопроект CLARITY Act, который должен четко разграничить полномочия регуляторов (SEC и CFTC). Вокруг него разгорелась настоящая лоббистская война между криптобизнесом и традиционными банками.

Во вторник, 10 февраля, в Белом доме состоялась уже вторая встреча заинтересованных сторон, чтобы попытаться найти компромисс. Армстронг публично выступает против запрета небанковским фирмам выплачивать проценты по стейблкоинам, называя это попыткой банков задушить конкуренцию.

Кто остался в списке?

Несмотря на вылет Армстронга, другие титаны криптоиндустрии продолжают удерживать свои позиции в списке самых богатых людей мира.

  • Чанпен Чжао — 36 место. Основатель Binance, крупнейшей в мире криптобиржи, остается бесспорным лидером среди криптопредпринимателей. Его состояние оценивается в $52,2 млрд.
  • Джанкарло Девазини — 235 место. Финансовый директор компании Tether (эмитента самого популярного стейблкоина USDT) обладает капиталом в $13,2 млрд.
  • Крис Ларсен — 246 место. Соучредитель Ripple (токен XRP) сохраняет состояние на уровне $13,1 млрд.
  • Джастин Сан — 399 место. Основатель блокчейна TRON замыкает список криптомиллиардеров с капиталом $9,29 млрд.

Возглавляет список Илон Маск со значительным отрывом от ближайшего конкурента Ларри Пейджа.

Ярослав Голобородько
