Доллар падает в ожидании данных по безработице: инвесторы ставят на снижение ставок ФРС

Американский доллар демонстрирует падение по отношению ко всем основным мировым валютам. Инвесторы активно наращивают ставки на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) будет вынуждена снижать процентные ставки из-за новых признаков слабости американской экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg 11 февраля.

Экономика тормозит: розничные продажи остановились

Ключевым триггером для распродажи доллара стали свежие данные от Министерства торговли США. Согласно отчету, розничные продажи в декабре неожиданно остановили рост. Это тревожный сигнал, который указывает на то, что американские потребители — главный двигатель экономики США — оказали значительно меньшую поддержку экономическому росту в конце года, чем ожидалось.

На фоне этой статистики индекс доллара Bloomberg падает уже четвертый день подряд. Рынок своп-контрактов (инструмент для ставок на будущие ставки) теперь закладывает вероятность того, что ФРС снизит ставку более чем на два шага по 0,25% уже в этом году.

Валютная гонка: иена и австралийский доллар впереди

Больше всего от слабости доллара выигрывают конкуренты:

Японская иена: возглавила рост среди основных валют. Инвесторы покупают иену, реагируя на сужение разницы в процентных ставках между США и Японией. Дэвид Форрестер, стратег Credit Agricole, отмечает, что иена является одной из самых чувствительных валют к изменениям ставок, а стабилизация японского рынка облигаций после недавних выборов добавляет ей уверенности.

Австралийский доллар: вырос на 0,8%. Трейдеры ожидают, что местный центробанк, наоборот, может повысить стоимость заимствований, поскольку заместитель главы банка Эндрю Хаузер заявил, что инфляция в стране все еще «слишком высока».

Ожидания рынка: все внимание на безработицу

Сейчас внимание трейдеров приковано к отчету о занятости в США (Non-farm payrolls), который будет обнародован в среду. Экономисты прогнозируют, что американские работодатели добавили 65 000 новых рабочих мест в январе. Если цифры окажутся слабее прогноза, это станет еще одним аргументом для ФРС снижать ставки, что может дополнительно обрушить доллар.

Хедж-фонды уже готовятся к этому сценарию, покупая опционы, которые принесут прибыль в случае дальнейшего падения пары доллар/иена.