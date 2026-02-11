Multi от Минфин
11 февраля 2026, 12:10 Читати українською

Миллиардер Кен Фишер провел масштабную ротацию: выход из облигаций и ставка на полупроводники

Миллиардер Кен Фишер, возглавляющий инвесткомпанию Fisher Investments в конце года провел масштабную ротацию в облигациях и усилил позиции в полупроводниках, которые по-прежнему доминируют в его стратегии. Общая стоимость активов под управлением фонда выросла на 6% до $293 млрд.

Миллиардер Кен Фишер, возглавляющий инвесткомпанию Fisher Investments в конце года провел масштабную ротацию в облигациях и усилил позиции в полупроводниках, которые по-прежнему доминируют в его стратегии.
Фото: Кен Фишер

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Портфель Фишера

На конец года Фишер сохранял высокую концентрацию в технологических гигантах. Первые две строчки в его портфеле занимали Nvidia (5,5%) и Apple (5,1%). Третье место закрепилось за гособлигациями iShares 7−10 Year Treasury Bond (4,4%), которые потеснили в первой пятерке Microsoft (4,2%) и Alphabet (4%).

Остальные позиции в топ-10 распределены между представителями разных индустрий: ретейлером Amazon (2,7%), долговым фондом Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond (2,4%) и банковским сектором в лице Goldman Sachs (2%). Замыкают список крупнейших вложений фонда тайваньская TSMC (1,9%) и промышленный гигант Caterpillar (1,9%).

Крупнейшие сделки в бигтехах

Фишер сохраняет верность американским технологическим гигантам, которые он держит в портфеле годами.

Самой крупной сделкой с акциями в этой отрасли в четвертом квартале стала покупка Broadcom — компании, которая занимается разработкой, производством и поставками полупроводников и инфраструктурного ПО. Fisher Investments приобрел 1,2 млн бумаг, увеличив позицию почти на 10%. Теперь стоимость его пакета оценивается в $4,8 млрд.

Крупнейшей ставкой Фишера в бигтехе остается Nvidia — его пакет оценивается в $16 млрд. В четвертом квартале инвестор увеличил позицию в чипмейкере на 1,7%, докупив 1,5 млн акций. Выросли позиции и в других компаниях сектора: Microsoft — на 1,8% ($12,2 млрд), Alphabet — на 1,5% ($11,9 млрд), Amazon — на 1,5% ($7,8 млрд), Apple — на 1,3% (почти $15 млрд). На эти пять компаний приходится примерно 22% портфеля акций Fisher Investments, отраженного в форме 13 °F.

Долю в Meta Platforms Фишер также увеличил — на 1,7%. Теперь она оценивается в $4,4 млрд. В то же время фонд провел чистку в ИТ-секторе развивающихся рынков, полностью ликвидировав позицию в индийском гиганте Infosys, которая в конце третьего квартала оценивалась в $146 млн.

Что купил Фишер

В четвертом квартале Fisher Investments добавила в портфель 113 новых эмитентов. Новые активы появились в секторе здравоохранения и промышленности. Крупнейшими из них стали биотехнологическая компания Arcellx, в которую фонд инвестировал $21 млн, и производитель электронных компонентов Bel Fuse, где была открыта позиция на $42,6 млн. Капитализация обеих компаний составляет менее $4 млрд.

В технологическом блоке фонд продал акции облачной компании Cloudflare, софтверной компании DocuSign и компания по кибербезопасности Fortinet. В сегменте серверного оборудования фонд избавился от бумаг производителя серверов и решений для дата‑центров Super Micro Computer. Из портфеля исчезли производитель элайнеров Align Technology, диагностическая компания Exact Sciences и разработчик медицинских систем Hologic.

Инвестор также полностью продал долю в биржевом фонде VanEck Bitcoin ETF, инвестирующем в биткоин.

Ревизия в долговых инструментах

В четвертом квартале Фишер провел ревизию в долговых инструментах. Инвестор увеличил ставку на среднесрочные государственные облигации США, докупив более 47,1 млн акций iShares 7−10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Этот шаг увеличил позицию в портфеле на 53,8%, а общая стоимость актива достигла $12,96 млрд.

Одновременно с этим Fisher Investments практически полностью избавилась от других долговых инструментов. Фонд сократил вложения в ипотечные облигации iShares MBS ETF на 95%, продав 21,4 млн акций, и почти полностью вышел из долгосрочных казначейских бумаг State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF, уменьшив позицию на 98,1%. Такой масштабный выход из долгосрочных и ипотечных бумаг в пользу среднесрочного госдолга стал самым заметным структурным изменением в портфеле в четвертом квартале 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
