Курс валют в среду: доллар в банках потерял три копейки, евро прибавил 2 копейки

В среду, 11 февраля, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 2 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,80−43,35 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,10−43,20, евро — 51,35−51,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,09−43,12 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,36−51,38 грн/евро.

