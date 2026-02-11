Китайский автогигант BYD обогнал Ford по мировым продажам

Впервые в истории китайский автопроизводитель BYD превзошел американскую корпорацию Ford по количеству проданных автомобилей в мире. По итогам прошлого года компания из Поднебесной заняла шестое место в глобальном рейтинге автопроизводителей, потеснив американского конкурента на одну ступень ниже. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетность компаний.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цифры и причины падения

Последние данные подтверждают стремительное изменение сил на автомобильном рынке:

BYD: Китайский производитель сообщил о продаже 4,6 миллиона автомобилей за 2025 год.

Ford: Американский концерн реализовал чуть менее 4,4 миллиона машин, что почти на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Хотя продажи Ford в США выросли, компания теряет позиции на ключевых рынках Европы и, особенно, Китая. Там местные игроки — BYD, Xiaomi и Geely — активно отвоевывают долю рынка благодаря предложению доступных и технологичных электромобилей.

Ford сейчас переживает сложный период перехода на электротягу. Компания объявила о расходах в размере $19,5 млрд на реструктуризацию своей стратегии, пытаясь адаптироваться к новым реалиям.

Кто возглавляет рейтинг

Неизменным лидером мирового автопрома остается японская Toyota Motor Corp. Компания удерживает первенство уже шестой год подряд. За прошлый год ее глобальные продажи выросли на 4,6%, достигнув показателя в 11,3 миллиона автомобилей.

Экспансия заводов BYD

Пока Ford борется с внутренними вызовами, BYD активно строит глобальную империю, выходя за пределы простого экспорта. В 2025 году компания отправила на внешние рынки 1,05 миллиона автомобилей, а на 2026 год ставит целью достичь показателя в 1,3 миллиона.

Ключевым элементом стратегии является локализация производства. BYD уже запустила или готовит к запуску заводы в Таиланде, Узбекистане и Бразилии. Особое внимание привлекает европейский рынок: во второй половине 2026 года ожидается запуск завода в Венгрии, что позволит китайскому гиганту избежать возможных таможенных барьеров ЕС и напрямую конкурировать с европейскими брендами на их территории.

Выгоднооформляйте ОСАГО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут