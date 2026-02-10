Минфин привлек 12,6 млрд грн от размещения ОВГЗ: доходность бумаг падает

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 19:44 Читати українською

Минфин привлек 12,6 млрд грн от размещения ОВГЗ: доходность бумаг падает

Во время планового аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник в бюджет было привлечено 12,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 10 февраля.

Во время планового аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник в бюджет было привлечено 12,6 миллиарда гривен.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос и доходность: детали аукциона

На этой неделе инвесторы проявили наибольший интерес к долгосрочным ценным бумагам. Результаты размещения выглядят следующим образом:

  • Долгосрочные облигации (срок погашения — 3,8 года): этот инструмент стал лидером аукциона, привлекая львиную долю средств — 8,3 млрд грн. Доходность по этим бумагам составила 13,36% годовых (средневзвешенная ставка — 13,1%).
  • Трехлетние облигации: Обеспечили поступления в размере 2,2 млрд грн. Доходность составила 16,79% годовых (средневзвешенная — 16,72%).
  • Краткосрочные облигации (срок погашения — 1,2 года): Инвесторы приобрели эти бумаги на сумму 2,1 млрд грн с доходностью 15,54% годовых (средневзвешенная — 15,5%).

Тенденция к снижению ставок

Важной особенностью сегодняшнего аукциона стало снижение процентных ставок по государственным бумагам по сравнению с предыдущей неделей. Министерство финансов, пользуясь высоким спросом, уменьшает доходность для новых выпусков:

  • Ставка по трехлетним облигациям снизилась с 16,99% (аукцион 3 февраля) до 16,79%.
  • Ставка по бумагам на 1,2 года упала с 15,68% до 15,54%.

Общие показатели привлечения

С начала 2026 года за счет продажи ОВГЗ правительство привлекло уже 64 млрд грн. Если учитывать весь период полномасштабного вторжения, то сумма инвестиций в государственные ценные бумаги превысила впечатляющие 2 трлн гривен. Все эти средства направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что аукционы проводятся каждый вторник. Номинальная стоимость одной облигации остается доступной для широкого круга инвесторов и составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов США или 1 000 евро.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kvitka7 и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами