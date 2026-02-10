Минфин привлек 12,6 млрд грн от размещения ОВГЗ: доходность бумаг падает

Во время планового аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник в бюджет было привлечено 12,6 миллиарда гривен. Об этом сообщает Министерство финансов Украины 10 февраля.

Спрос и доходность: детали аукциона

На этой неделе инвесторы проявили наибольший интерес к долгосрочным ценным бумагам. Результаты размещения выглядят следующим образом:

Долгосрочные облигации (срок погашения — 3,8 года): этот инструмент стал лидером аукциона, привлекая львиную долю средств — 8,3 млрд грн. Доходность по этим бумагам составила 13,36% годовых (средневзвешенная ставка — 13,1%).

Трехлетние облигации: Обеспечили поступления в размере 2,2 млрд грн. Доходность составила 16,79% годовых (средневзвешенная — 16,72%).

Краткосрочные облигации (срок погашения — 1,2 года): Инвесторы приобрели эти бумаги на сумму 2,1 млрд грн с доходностью 15,54% годовых (средневзвешенная — 15,5%).

Тенденция к снижению ставок

Важной особенностью сегодняшнего аукциона стало снижение процентных ставок по государственным бумагам по сравнению с предыдущей неделей. Министерство финансов, пользуясь высоким спросом, уменьшает доходность для новых выпусков:

Ставка по трехлетним облигациям снизилась с 16,99% (аукцион 3 февраля) до 16,79%.

Ставка по бумагам на 1,2 года упала с 15,68% до 15,54%.

Общие показатели привлечения

С начала 2026 года за счет продажи ОВГЗ правительство привлекло уже 64 млрд грн. Если учитывать весь период полномасштабного вторжения, то сумма инвестиций в государственные ценные бумаги превысила впечатляющие 2 трлн гривен. Все эти средства направляются на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в частности на обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

Напомним, что аукционы проводятся каждый вторник. Номинальная стоимость одной облигации остается доступной для широкого круга инвесторов и составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов США или 1 000 евро.