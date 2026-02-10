Украина признана самой дешевой страной Европы по «Индексу стоимости жизни»

В 2026 году Бермудские острова стали самым дорогим местом для проживания в мире, опередив даже Нью-Йорк. В то же время Украина является самой дешевой страной в европейском регионе. Об этом сообщает портал Visual Capitalist, ссылаясь на данные глобального индекса Numbeo.

Лидеры дороговизны: острова и финансовые центры

Согласно обнародованному индексу, где за базовый показатель в 100 баллов взята стоимость жизни в Нью-Йорке, Бермуды получили оценку 123,5. Это означает, что жизнь там на 23,5% дороже, чем в крупнейшем мегаполисе США.

В пятерку самых дорогих локаций мира вошли:

Бермудские острова (123,5) — лидер мирового рейтинга.

Каймановы острова (97,9) — известный оффшорный центр.

Швейцария (84,3) — самая дорогая страна Европы.

Американские Виргинские острова (82,5).

Сингапур (81,2) — самая дорогая страна Азии.

Интересно, что Соединенные Штаты заняли 19-е место в глобальном списке с индексом 56,3. Китай (вторая экономика мира) занимает аж 122 место в мире с рейтингом 21,5.

Где жить дешевле всего: позиция Украины

На противоположном полюсе рейтинга оказались страны с самой низкой стоимостью жизни. Абсолютный минимум зафиксирован в Ливии, где индекс составляет всего 12,3.

Украина также входит в перечень стран с самыми доступными ценами на товары и услуги. Согласно инфографике, индекс для Украины составляет 19,2. Это самый низкий показатель среди представленных европейских стран — для сравнения, в соседней Беларуси он составляет 21,5, в Молдове — 26,4, а в Косово — 19,5.

«Островная наценка» и методология

Стоит объяснить, почему именно островные государства (Бермуды, Кайманы, Багамы) возглавляют такие рейтинги. Ключевой фактор здесь — импорт. Поскольку эти территории изолированы и имеют ограниченные ресурсы, почти все товары — от продуктов питания до топлива — приходится завозить по морю или авиатранспортом, что автоматически удорожает их для конечного потребителя. Кроме того, эти локации являются центрами притяжения для состоятельных туристов, что разогревает рынок недвижимости.

О методологии: индекс учитывает стоимость потребительских товаров, продуктов, ресторанов, транспорта и коммунальных услуг, но не всегда в полной мере отражает уровень местных зарплат. Поэтому низкий индекс (как в Украине) для иностранца с долларами означает «дешево», но для жителей с локальной зарплатой, цены могут ощущаться как высокие.