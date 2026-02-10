Когда в Европе появятся собственные Visa и Mastercard

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 17:56 Читати українською

Когда в Европе появятся собственные Visa и Mastercard

Дискуссия о создании европейской альтернативы платежным системам Visa и Mastercard перестала быть чисто технической. Сегодня это вопрос экономической безопасности и финансового суверенитета. В современном мире контроль над платежной инфраструктурой — это не только комиссии, но и стратегическая автономия государств и союзов. Об этом пишет экс-министр экономики и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в колонке на издании SPEKA.

Дискуссия о создании европейской альтернативы платежным системам Visa и Mastercard перестала быть чисто технической.

Последние годы показали, что зависимость от внешних финансовых систем может превратиться в реальный геоэкономический риск. Именно поэтому Европейский Союз все активнее говорит о необходимости создания собственной платежной инфраструктуры.

Реальная картина платежного рынка ЕС

По данным Европейского центрального банка, только за первое полугодие 2025 года в еврозоне было осуществлено 72,1 млрд безналичных операций на сумму 113,5 трлн евро. При этом 56% всех транзакций приходится на карточные платежи.

Ключевая проблема заключается в том, что большую часть этого рынка контролируют две американские компании — Visa и Mastercard, которые обеспечивают более 60% карточных транзакций в еврозоне.

По оценкам ЕЦБ, около двух третей всех карточных платежей в зоне евро обрабатываются американскими системами. Общий объем платежей, проходящих через эти системы в Европе, превышает 7 трлн евро в год. То есть фактически значительная часть критической платежной инфраструктуры ЕС зависит от решений, принимаемых за пределами Европы.

Почему это стало стратегическим вопросом

Европейские регуляторы прямо признают: зависимость от иностранных платежных систем создает риски экономического давления и санкционного воздействия. Показательно, что уже в 13 из 20 стран еврозоны национальные карточные системы фактически исчезли. Это означает, что в большинстве государств ЕС не осталось собственной базовой платежной инфраструктуры.

Именно поэтому сегодня в Европе все чаще говорят не о конкуренции с Visa и Mastercard, а о создании собственной «системы последней инстанции» — платежной инфраструктуры, которая обеспечит автономность в кризисных ситуациях.

Украинская платежная система «Простір»

Украина уже имеет собственный опыт создания национальной платежной системы. Система «Простір» работает с 2013 года и создавалась как внутренняя альтернатива международным платежным брендам. Она поддерживается государством, используется для бюджетных выплат и отдельных банковских продуктов.

Однако результаты за более чем десятилетие показательны:

  • в обращении в Украине более 120 млн платежных карт;
  • более 99% из них — Visa и Mastercard;
  • доля национальной системы «Простор» — лишь около 1−2% рынка.

Для понимания масштаба:

  • в 2024 году с картами в Украине осуществлено 8,6 млрд операций;
  • на сумму 6,6 трлн грн;
  • при этом 94,6% всех операций были безналичными.

То есть рынок фактически полностью контролируется двумя международными системами, несмотря на наличие национальной альтернативы.

Почему «Пространство» не стало массовым

Причины хорошо иллюстрируют проблемы, с которыми может столкнуться и Европа.

1. Отсутствие глобального принятия. Картой национальной системы сложно пользоваться за границей или в международных онлайн-сервисах.

2. Ограниченный интерес банков. Банки естественно ориентируются на системы с уже сформированным спросом и глобальной инфраструктурой.

3. Поведенческий фактор потребителей. Пользователи не переходят на систему, которая имеет меньше функций и возможностей.

Украинский опыт показывает, что создать платежную систему технически — относительно просто, но создать массовую экосистему — чрезвычайно сложно.

Имеет ли Европа больше шансов

В отличие от Украины, ЕС в настоящее время имеет рынок более 450 млн потребителей; одну из крупнейших экономик мира; значительно большие финансовые и институциональные ресурсы. Однако экономическая логика остается прежней. Главный барьер — сетевой эффект.

Visa и Mastercard строили свои системы более полувека, создав глобальную инфраструктуру принятия. Новой системе придется одновременно убедить:

  • банки — ее выпускать;
  • торговцев — ее принимать;
  • потребителей — ею пользоваться.

Это классическая проблема «курицы и яйца».

Реалистичные сроки

Даже для Европейского Союза создание альтернативы такого масштаба требует времени:

  • 3−5 лет — для запуска внутриевропейской системы;
  • 7−10 лет — для формирования полноценного глобального конкурента.

И это при условии политической координации, финансирования и стимулов для банков и бизнеса.

Поэтому главная цель европейской инициативы — не конкуренция, а автономия. Речь идет не столько о вытеснении Visa или Mastercard, сколько о:

1. Создание собственной базовой платежной инфраструктуры.
2. Уменьшение стратегической зависимости.
3. Снижение транзакционных издержек.
4. Финансовая автономия в кризисных ситуациях.

Фактически это вопрос экономического суверенитета, а не только технологической конкуренции.

Европа располагает ресурсами, законодательством и кадровым потенциалом для создания собственной платежной системы. Но главная проблема — не технологии, а масштаб и доверие пользователей.

Опыт Украины с системой «Простір» показывает: даже при государственной поддержке национальная платежная система может годами оставаться на уровне 1−2% рынка.

Поэтому реалистичный горизонт создания европейского конкурента Visa и Mastercard — 7−10 лет. И только при условии, что это будет не декларативный, а системный проект с четкими экономическими стимулами для всех участников рынка.

Автор:
Данилишин Богдан
Заведующий кафедрой в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана Данилишин Богдан
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает kingcity и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами