Когда в Европе появятся собственные Visa и Mastercard

Дискуссия о создании европейской альтернативы платежным системам Visa и Mastercard перестала быть чисто технической. Сегодня это вопрос экономической безопасности и финансового суверенитета. В современном мире контроль над платежной инфраструктурой — это не только комиссии, но и стратегическая автономия государств и союзов. Об этом пишет экс-министр экономики и бывший председатель Совета НБУ Богдан Данилишин в колонке на издании SPEKA.

Последние годы показали, что зависимость от внешних финансовых систем может превратиться в реальный геоэкономический риск. Именно поэтому Европейский Союз все активнее говорит о необходимости создания собственной платежной инфраструктуры.

Реальная картина платежного рынка ЕС

По данным Европейского центрального банка, только за первое полугодие 2025 года в еврозоне было осуществлено 72,1 млрд безналичных операций на сумму 113,5 трлн евро. При этом 56% всех транзакций приходится на карточные платежи.

Ключевая проблема заключается в том, что большую часть этого рынка контролируют две американские компании — Visa и Mastercard, которые обеспечивают более 60% карточных транзакций в еврозоне.

По оценкам ЕЦБ, около двух третей всех карточных платежей в зоне евро обрабатываются американскими системами. Общий объем платежей, проходящих через эти системы в Европе, превышает 7 трлн евро в год. То есть фактически значительная часть критической платежной инфраструктуры ЕС зависит от решений, принимаемых за пределами Европы.

Почему это стало стратегическим вопросом

Европейские регуляторы прямо признают: зависимость от иностранных платежных систем создает риски экономического давления и санкционного воздействия. Показательно, что уже в 13 из 20 стран еврозоны национальные карточные системы фактически исчезли. Это означает, что в большинстве государств ЕС не осталось собственной базовой платежной инфраструктуры.

Именно поэтому сегодня в Европе все чаще говорят не о конкуренции с Visa и Mastercard, а о создании собственной «системы последней инстанции» — платежной инфраструктуры, которая обеспечит автономность в кризисных ситуациях.

Украинская платежная система «Простір»

Украина уже имеет собственный опыт создания национальной платежной системы. Система «Простір» работает с 2013 года и создавалась как внутренняя альтернатива международным платежным брендам. Она поддерживается государством, используется для бюджетных выплат и отдельных банковских продуктов.

Однако результаты за более чем десятилетие показательны:

в обращении в Украине более 120 млн платежных карт;

более 99% из них — Visa и Mastercard;

доля национальной системы «Простор» — лишь около 1−2% рынка.

Для понимания масштаба:

в 2024 году с картами в Украине осуществлено 8,6 млрд операций;

на сумму 6,6 трлн грн;

при этом 94,6% всех операций были безналичными.

То есть рынок фактически полностью контролируется двумя международными системами, несмотря на наличие национальной альтернативы.

Почему «Пространство» не стало массовым

Причины хорошо иллюстрируют проблемы, с которыми может столкнуться и Европа.

1. Отсутствие глобального принятия. Картой национальной системы сложно пользоваться за границей или в международных онлайн-сервисах.

2. Ограниченный интерес банков. Банки естественно ориентируются на системы с уже сформированным спросом и глобальной инфраструктурой.

3. Поведенческий фактор потребителей. Пользователи не переходят на систему, которая имеет меньше функций и возможностей.

Украинский опыт показывает, что создать платежную систему технически — относительно просто, но создать массовую экосистему — чрезвычайно сложно.

Имеет ли Европа больше шансов

В отличие от Украины, ЕС в настоящее время имеет рынок более 450 млн потребителей; одну из крупнейших экономик мира; значительно большие финансовые и институциональные ресурсы. Однако экономическая логика остается прежней. Главный барьер — сетевой эффект.

Visa и Mastercard строили свои системы более полувека, создав глобальную инфраструктуру принятия. Новой системе придется одновременно убедить:

банки — ее выпускать;

торговцев — ее принимать;

потребителей — ею пользоваться.

Это классическая проблема «курицы и яйца».

Реалистичные сроки

Даже для Европейского Союза создание альтернативы такого масштаба требует времени:

3−5 лет — для запуска внутриевропейской системы;

7−10 лет — для формирования полноценного глобального конкурента.

И это при условии политической координации, финансирования и стимулов для банков и бизнеса.

Поэтому главная цель европейской инициативы — не конкуренция, а автономия. Речь идет не столько о вытеснении Visa или Mastercard, сколько о:

1. Создание собственной базовой платежной инфраструктуры.

2. Уменьшение стратегической зависимости.

3. Снижение транзакционных издержек.

4. Финансовая автономия в кризисных ситуациях.

Фактически это вопрос экономического суверенитета, а не только технологической конкуренции.

Европа располагает ресурсами, законодательством и кадровым потенциалом для создания собственной платежной системы. Но главная проблема — не технологии, а масштаб и доверие пользователей.

Опыт Украины с системой «Простір» показывает: даже при государственной поддержке национальная платежная система может годами оставаться на уровне 1−2% рынка.

Поэтому реалистичный горизонт создания европейского конкурента Visa и Mastercard — 7−10 лет. И только при условии, что это будет не декларативный, а системный проект с четкими экономическими стимулами для всех участников рынка.