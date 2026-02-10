Курс доллара и евро вырос во вторник, 10 февраля, на украинском межбанке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Гривна дешевеет на межбанке во вторник
|
Открытие 10 февраля
|
Закрытие 10 февраля
|
Изменения
|
43,06/43,11
|
43,09/43,12
|
три над одним
|
51,28/51,32
|
51,35/51,37
|
7/5
Официальный курс: доллар — 43,09 грн, евро — 51,25 грн.
Средний курс в банках: 42,83−43,35 грн/доллар, 51,00−51,63 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется за 43,10−43,17, евро — 51,35−51,50 грн.
