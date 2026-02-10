Товарооборот Украины в январе вырос на 21% — до $9,9 млрд

В январе 2026 года в Украину импортировали товаров на сумму $6,7 млрд, а экспортировали — на $3,2 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $4,4 млрд, что составляет 66% общих объемов импортируемых товаров. Об этом говорится в сообщении Таможни.

Из каких стран больше всего импортировали

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $1,9 млрд, Турция — $703 млн, Польша — $623 млн.

Из каких стран больше всего экспортировали

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $358 млн, Турцию — на $276 млн, Италию — на $232 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2026 года товаров 69% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 14,8 млрд грн, что составляет 24% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $1,1 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 26,6 млрд грн, что составляет 43% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $869 млн

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 7,1 млрд грн, что составляет 11% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $2 млрд

металлы и изделия из них — $286 млн

машины, оборудование и транспорт — $253 млн

В январе 2026 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 187,1 млн грн.