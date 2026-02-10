НБУ оштрафовал платежный сервис WayForPay на 1,7 млн грн

Национальный банк Украины (НБУ) применил жесткие меры воздействия к одному из игроков украинского рынка электронных платежей — финансовой компании «ВЕЙ ФОР ПЕЙ», известной под брендом WayForPay. Регулятор обязал учреждение уплатить штраф в размере 1,7 миллиона гривен за несоблюдение требований законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины 10 февраля.

Основанием для санкций стали результаты безвыездного надзора — процедуры, когда НБУ дистанционно проверяет отчетность и деятельность финансовых учреждений. В ходе мониторинга регулятор выявил нарушения профильного Закона Украины «О платежных услугах».

Национальный банк установил жесткие временные рамки для выполнения своего решения. Компания WayForPay обязана уплатить полную сумму штрафа в течение пяти рабочих дней с момента получения официального документа от регулятора.

Стоит отметить, что WayForPay является сервисом-посредником, который обеспечивает прием онлайн-платежей для тысяч интернет-магазинов и бизнесов в Украине, позволяя проводить оплаты картами любых банков.