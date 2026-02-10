Налоговое резидентство онлайн: ГНС объяснила, как избежать лишних платежей

Избежание двойного налогообложения становится проще. В ГНС напомнили об удобных цифровых инструментах для получения справки о статусе налогового резидента Украины и правилах ее последующего апостилирования.

Как получить справку

Справку о статусе налогового резидента Украины можно получить бесплатно. Для этого необходимо подать заявление установленного образца:

онлайн через электронный кабинет плательщик;

лично или по почте в контролирующий орган по месту налогового адреса.

В заявлении обязательно указываются ФИО (на украинском и английском языках), налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса.

Срок выдачи документа — до 10 календарных дней со дня регистрации заявления, формат получения — электронный или бумажный.

Апостилирование

Для апостилирования справки о статусе налогового резидента Украины необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины (Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053).

Документы, которые требуются:

оригинал справки (или ее копия, удостоверенная в установленном порядке),

заявление от лица, подающего документы (обязательно указать название документа и страну назначения),

документ об оплате услуги.

Стоимость в 2026 году: 51 грн (кроме льготных категорий: лиц с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, лиц с инвалидностью в результате Второй мировой войны и детей-сирот).

Срок рассмотрения: до 20 рабочих дней.

Получение справки онлайн

Самый удобный способ получения документа — через электронный кабинет плательщика (cabinet.tax.gov.ua).

Для этого нужно:

войти в Электронный кабинет и авторизироваться с помощью КЭП или Дии.

в разделе «Введение отчетности» создать документ, выбрать год и заполнить форму F1308202 «Заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения»

заполнить данные: указать ФИО на английском (как в загранпаспорте), выбрать страну назначения и год.

Важно: если впоследствии понадобится апостиль, в поле «Форма предоставления справки» обязательно отметьте «БУМАЖНАЯ». Апостиль ставится только на мокрую печать и подпись.

Бумажный оригинал справки можно забрать в течение 10 календарных дней в налоговой по месту регистрации.