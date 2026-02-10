Налоговое резидентство онлайн: ГНС объяснила, как избежать лишних платежей

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 15:36 Читати українською

Налоговое резидентство онлайн: ГНС объяснила, как избежать лишних платежей

Избежание двойного налогообложения становится проще. В ГНС напомнили об удобных цифровых инструментах для получения справки о статусе налогового резидента Украины и правилах ее последующего апостилирования.

Избежание двойного налогообложения становится проще.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как получить справку

Справку о статусе налогового резидента Украины можно получить бесплатно. Для этого необходимо подать заявление установленного образца:

  • онлайн через электронный кабинет плательщик;
  • лично или по почте в контролирующий орган по месту налогового адреса.

В заявлении обязательно указываются ФИО (на украинском и английском языках), налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса.

Срок выдачи документа — до 10 календарных дней со дня регистрации заявления, формат получения — электронный или бумажный.

Апостилирование

Для апостилирования справки о статусе налогового резидента Украины необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины (Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053).

Документы, которые требуются:

  • оригинал справки (или ее копия, удостоверенная в установленном порядке),
  • заявление от лица, подающего документы (обязательно указать название документа и страну назначения),
  • документ об оплате услуги.

Стоимость в 2026 году: 51 грн (кроме льготных категорий: лиц с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, лиц с инвалидностью в результате Второй мировой войны и детей-сирот).

Срок рассмотрения: до 20 рабочих дней.

Получение справки онлайн

Самый удобный способ получения документа — через электронный кабинет плательщика (cabinet.tax.gov.ua).

Для этого нужно:

  • войти в Электронный кабинет и авторизироваться с помощью КЭП или Дии.
  • в разделе «Введение отчетности» создать документ, выбрать год и заполнить форму F1308202 «Заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения»
  • заполнить данные: указать ФИО на английском (как в загранпаспорте), выбрать страну назначения и год.

Важно: если впоследствии понадобится апостиль, в поле «Форма предоставления справки» обязательно отметьте «БУМАЖНАЯ». Апостиль ставится только на мокрую печать и подпись.

Бумажный оригинал справки можно забрать в течение 10 календарных дней в налоговой по месту регистрации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
financialGenius
financialGenius
10 февраля 2026, 15:52
#
Как можно получить от налоговой подтверждение что они не считают тебя налоговым резидентом Украины, только потому что у тебя паспорт Украины ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Alek Cristo и 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами