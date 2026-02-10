Избежание двойного налогообложения становится проще. В ГНС напомнили об удобных цифровых инструментах для получения справки о статусе налогового резидента Украины и правилах ее последующего апостилирования.
Налоговое резидентство онлайн: ГНС объяснила, как избежать лишних платежей
Как получить справку
Справку о статусе налогового резидента Украины можно получить бесплатно. Для этого необходимо подать заявление установленного образца:
- онлайн через электронный кабинет плательщик;
- лично или по почте в контролирующий орган по месту налогового адреса.
В заявлении обязательно указываются ФИО (на украинском и английском языках), налоговый номер, страна назначения справки, год и основание для определения резидентского статуса.
Срок выдачи документа — до 10 календарных дней со дня регистрации заявления, формат получения — электронный или бумажный.
Апостилирование
Для апостилирования справки о статусе налогового резидента Украины необходимо обратиться в Государственную налоговую службу Украины (Львовская площадь, 8, г. Киев, 04053).
Документы, которые требуются:
- оригинал справки (или ее копия, удостоверенная в установленном порядке),
- заявление от лица, подающего документы (обязательно указать название документа и страну назначения),
- документ об оплате услуги.
Стоимость в 2026 году: 51 грн (кроме льготных категорий: лиц с инвалидностью I и II групп, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, лиц с инвалидностью в результате Второй мировой войны и детей-сирот).
Срок рассмотрения: до 20 рабочих дней.
Получение справки онлайн
Самый удобный способ получения документа — через электронный кабинет плательщика (cabinet.tax.gov.ua).
Для этого нужно:
- войти в Электронный кабинет и авторизироваться с помощью КЭП или Дии.
- в разделе «Введение отчетности» создать документ, выбрать год и заполнить форму F1308202 «Заявление о подтверждении резидентского статуса во избежание двойного налогообложения»
- заполнить данные: указать ФИО на английском (как в загранпаспорте), выбрать страну назначения и год.
Важно: если впоследствии понадобится апостиль, в поле «Форма предоставления справки» обязательно отметьте «БУМАЖНАЯ». Апостиль ставится только на мокрую печать и подпись.
Бумажный оригинал справки можно забрать в течение 10 календарных дней в налоговой по месту регистрации.
