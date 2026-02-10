Количество участников небанковского финансового рынка в январе 2026 года уменьшилось на шесть компаний — до 769. Количество банков в январе составило 60. Об этом говорится в данных регулятора.
Ломбард, финкомпании и кредитный союз: кто ушел с рынка в январе 2026 года
Кто покинул рынок
В январе по инициативе заявителя аннулированы лицензии четырем учреждениям: трем финансовым компаниям и кредитному союзу. Принудительно аннулированы лицензии одной финансовой компании и ломбарда.
Также Национальный банк остановил/ограничил действие лицензии в кредитном союзе и изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (расширение объема лицензии) одному рисковому страховщику.
Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключен один кредитный союз. Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании и один ломбард. Было отказано во включении в реестры одному коллектору.
Кто работает на рынке
По состоянию на 1 февраля 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:
- 407 финансовых компаний (было 411)
- 47 страховщиков non-life (количество не изменилось)
- 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом,
- 100 ломбардов (было 101)
- 84 кредитных союза (было 85)
- один лизингодатель (количество не изменилось)
- 45 страховых брокеров (количество не изменилось)
- 74 коллекторские компании (количество не изменилось).
Число банковских групп не изменилось (15). Количество небанковских финансовых групп в январе уменьшилось на одну (40).
На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).
В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов (было 66) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).
