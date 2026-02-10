Ломбард, финкомпании и кредитный союз: кто ушел с рынка в январе 2026 года

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 февраля 2026, 15:17 Читати українською

Ломбард, финкомпании и кредитный союз: кто ушел с рынка в январе 2026 года

Количество участников небанковского финансового рынка в январе 2026 года уменьшилось на шесть компаний — до 769. Количество банков в январе составило 60. Об этом говорится в данных регулятора.

Количество участников небанковского финансового рынка в январе 2026 года уменьшилось на шесть компаний — до 769.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто покинул рынок

В январе по инициативе заявителя аннулированы лицензии четырем учреждениям: трем финансовым компаниям и кредитному союзу. Принудительно аннулированы лицензии одной финансовой компании и ломбарда.

Также Национальный банк остановил/ограничил действие лицензии в кредитном союзе и изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (расширение объема лицензии) одному рисковому страховщику.

Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключен один кредитный союз. Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании и один ломбард. Было отказано во включении в реестры одному коллектору.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 февраля 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

  • 407 финансовых компаний (было 411)
  • 47 страховщиков non-life (количество не изменилось)
  • 10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом,
  • 100 ломбардов (было 101)
  • 84 кредитных союза (было 85)
  • один лизингодатель (количество не изменилось)
  • 45 страховых брокеров (количество не изменилось)
  • 74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп не изменилось (15). Количество небанковских финансовых групп в январе уменьшилось на одну (40).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов (было 66) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами