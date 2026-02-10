Ломбард, финкомпании и кредитный союз: кто ушел с рынка в январе 2026 года

Количество участников небанковского финансового рынка в январе 2026 года уменьшилось на шесть компаний — до 769. Количество банков в январе составило 60. Об этом говорится в данных регулятора.

Кто покинул рынок

В январе по инициативе заявителя аннулированы лицензии четырем учреждениям: трем финансовым компаниям и кредитному союзу. Принудительно аннулированы лицензии одной финансовой компании и ломбарда.

Также Национальный банк остановил/ограничил действие лицензии в кредитном союзе и изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (расширение объема лицензии) одному рисковому страховщику.

Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключен один кредитный союз. Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании и один ломбард. Было отказано во включении в реестры одному коллектору.

Кто работает на рынке

По состоянию на 1 февраля 2026 года на рынке небанковских финансовых услуг работало:

407 финансовых компаний (было 411)

47 страховщиков non-life (количество не изменилось)

10 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом,

100 ломбардов (было 101)

84 кредитных союза (было 85)

один лизингодатель (количество не изменилось)

45 страховых брокеров (количество не изменилось)

74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Число банковских групп не изменилось (15). Количество небанковских финансовых групп в январе уменьшилось на одну (40).

На платежном рынке действует 15 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

В то же время на рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 69 коммерческих агентов (было 66) и 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось).