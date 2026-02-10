Multi от Минфин
українська
10 февраля 2026, 12:59 Читати українською

Bitget обнуляет комиссию маркетмейкеров по фондовым бессрочным контрактам перед сезоном отчетности

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о запуске нулевых комиссий для мейкеров и ультранизких комиссий для тейкеров по фондовым бессрочным контрактам и фьючерсам на драгоценные металлы. Новые условия действуют с 10 февраля по 30 апреля 2026 года и делают Bitget одной из самых выгодных по издержкам торговых площадок на рынке, одновременно предлагая один из самых широких выборов фондовых и металлических перпетуалов.

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа (Universal Exchange, UEX), объявила о запуске нулевых комиссий для мейкеров и ультранизких комиссий для тейкеров по фондовым бессрочным контрактам и фьючерсам на драгоценные металлы.

Корректировка комиссий совпала с началом сезона корпоративной отчетности — периода, который традиционно сопровождается повышенной волатильностью и частыми пересмотрами позиций. В таких условиях торговые издержки и доступность инструментов играют ключевую роль в эффективности исполнения сделок.

В рамках новой тарифной модели комиссия мейкера по фондовым фьючерсам снижена с 0,02% до 0%, тогда как комиссия тейкера уменьшена с 0,06% до 0,0065%. Для бессрочных контрактов на драгоценные металлы, включая инструменты, привязанные к золоту, комиссии мейкеров также обнулены, а комиссии тейкеров снижены до 70%при минимальном уровне 0,0065%.

«Сезон отчетности — это момент, когда торговые издержки и доступ к рынкам начинают играть решающую роль. Трейдерам нужна гибкость, чтобы быстро действовать, не опасаясь, что комиссии будут съедать каждое решение», — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен. — «Наша задача — убрать трение и дать пользователям инструменты для торговли акциями и металлами из любой точки мира в режиме 24/7».

В настоящее время Bitget предлагает 33 торговые пары фондовых фьючерсов, охватывающих компании от микро- до мегакапитализации, включая крупнейшие мировые технологические акции, а также четыре позиции на драгоценные металлы. Платформа поддерживает одно из самых высоких кредитных плеч на рынке — до 100xпо отдельным фондовым перпетуалам, включая такие пары, как NVDAUSDT, TSLAUSDT и GOOGLUSDT, что делает Bitget одной из площадок с максимальным уровнем доступного плеча.

Помимо снижения издержек, снижается и порог входа для пользователей, позволяя получать рыночную экспозицию без покупки самих акций. Такой формат обеспечивает более гибкое управление размером позиций и распределением капитала, что особенно актуально при торговле в периоды краткосрочных движений, связанных с отчетностью компаний или макроэкономическими факторами.

Обновление усиливает модель универсальной биржи Bitget, которая объединяет криптовалюты, акции и традиционные рынки в рамках единого интерфейса. Комбинируя низкие комиссии, широкий выбор активов и капиталоэффективные инструменты, Bitget продолжает укреплять свои позиции как платформа для трейдеров, работающих сразу с несколькими классами активов и рыночными циклами.

Чтобы узнать больше, посетите соответствующую страницу.

Источник: Минфин
