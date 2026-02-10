Multi от Минфин
10 февраля 2026, 13:08 Читати українською

В ChatGPT запустили рекламу, но пока только в США

Компания OpenAI официально объявила о начале интеграции рекламных объявлений в свой популярный чат-бот ChatGPT. Этот шаг знаменует кардинальное изменение в философии компании, ведь ранее ее генеральный директор Сэм Альтман высказывался против рекламной модели монетизации. Отныне пользователи в США начнут видеть промо-материалы во время общения с искусственным интеллектом. Об этом сообщает OpenAI в своем корпоративном блоге.

Компания OpenAI официально объявила о начале интеграции рекламных объявлений в свой популярный чат-бот ChatGPT.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Конец эпохи бесплатного контента

Рекламу будут видеть две категории пользователей: те, кто пользуется бесплатной версией сервиса, а также подписчики нового тарифного плана «ChatGPT Go», стоимость которого составляет 8 долларов в месяц.

В то же время пользователи премиальных тарифов — Plus, Pro, Business и Enterprise — и в дальнейшем будут работать в среде, свободной от рекламы. В OpenAI объясняют, что внедрение рекламы является необходимым шагом для финансирования дорогостоящей инфраструктуры, которая обеспечивает работу бесплатных версий нейросети.

Как это будет работать

Алгоритм показа объявлений будет основан на контексте текущего разговора, а также истории предыдущих запросов. Система будет анализировать тему диалога, чтобы предложить релевантные товары или услуги.

Например, если пользователь ищет рецепты блюд, чат-бот может показать рекламу сервисов доставки еды или кулинарных наборов. Если на одну тему претендуют несколько рекламодателей, алгоритм выберет наиболее подходящее предложение.

«Если вы не хотите видеть рекламу, вы можете перейти на планы Plus или Pro, или отказаться от рекламы на уровне Free в обмен на меньшее количество бесплатных ежедневных сообщений», — отмечают в компании.

Гарантии конфиденциальности и независимость ИИ

Одним из самых больших опасений пользователей является риск того, что коммерческие интересы будут влиять на объективность ответов искусственного интеллекта. В OpenAI уверяют, что этого не произойдет.

Реклама не будет влиять на генерацию ответов, а рекламодатели не получат доступа к перепискам, уверяют в компании.

Также отмечается, что на начальном этапе компания не будет использовать для таргетинга данные о поведении пользователей на других сайтах за пределами ChatGPT, хотя большинство крупных игроков рынка (таких как Google или Meta) активно используют такие инструменты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
JWT
JWT
10 февраля 2026, 13:29
#
Я вже уявив, як в якихось статтях, рефератах, наукових роботах замість «Хочете щоб я.?» була реклама тему.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
