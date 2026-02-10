Легендарный дизайнер Apple создал интерьер для первого электрокара Ferrari (видео)

Итальянский производитель спорткаров Ferrari раскрыл детали интерьера своей первой полностью электрической модели, которая получила название Luce (ранее известная как Elettrica). Дизайн салона разработала студия LoveFrom под руководством бывшего главного дизайнера Apple сэра Джонатана (Джони) Айва. Это знаменует радикальный отход бренда от традиционной стилистики в пользу технологического минимализма.

Наследие Apple в итальянском суперкаре

Интерьер Luce выполнен в фирменном стиле Джони Айва, который в свое время определил внешний вид iPhone и MacBook. Салон характеризуется строгой геометрией, идеальной симметрией и акцентом на премиальные материалы. Дизайнеры использовали более 40 элементов из сверхпрочного стекла Corning Gorilla Glass и анодированного алюминия. Металлические детали предлагаются в трех вариантах отделки: сером, темно-сером и в цвете «розовое золото».

Гибрид цифры и аналога

Несмотря на футуристический вид, Ferrari отказалась от полной сенсоризации управления, сохранив важные для водителя тактильные ощущения:

Панель приборов: Состоит из двух OLED-дисплеев, расположенных один над другим. Между ними размещена настоящая физическая стрелка, выполняющая функцию псевдотахометра.

Центральная консоль: Оснащена 10,12-дюймовым экраном с уникальными перфорациями (отверстиями), в которые вмонтированы механические тумблеры и стеклянный регулятор громкости.

Управление: Вентиляционные дефлекторы открываются механически, селектор передач имеет четкие фиксированные положения, а за рулем расположены тактильные переключатели.

Технологические фишки

Отдельного внимания заслуживает ключ автомобиля. Он оснащен желтой панелью с E Ink-дисплеем (электронные чернила). Когда водитель вставляет его в специальный магнитный слот на консоли, световая индикация визуально «перетекает» к стеклянному селектору передач, сигнализируя о готовности к движению.

Информационно-развлекательная система построена на базе кастомных OLED-панелей от Samsung с высокой плотностью пикселей (200 ppi). Верхний правый модуль экрана может трансформироваться в часы, секундомер или компас, а сама панель управления имеет механизм изменения угла наклона.

Стоит отметить, что дизайн-студия LoveFrom, которая работала над проектом, была основана Айвом в 2019 году, а в 2025 году ее приобрела компания OpenAI (разработчик ChatGPT) за 6,5 миллиарда долларов.

Полноценная презентация Ferrari Luce запланирована на май 2026 года. Технические характеристики электрокара пока держатся в секрете.

