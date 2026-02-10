Курс валют во вторник: доллар подскочил на 10 копеек, евро — на 40 копеек

Во вторник, 10 февраля, на наличном рынке средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 10 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 30 копеек, а в продаже 40 копеек.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке и продаже подорожал на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,85−43,35 грн. Евро покупают за 50,90 грн, а продают за 51,65 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,10−43,20, евро — 51,30−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,06−43,11 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,27−51,32 грн/евро.

