5 февраля 2026 года Кабмин принял постановление № 127 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2026 год», говорится в сообщении Фонда.
Какой бюджет получил Пенсионный фонд на 2026 год
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Какой бюджет получил Фонд
Доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 1 263,3 млрд грн, в том числе:
- 1 001,9 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;
- 63,8 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности;
- 197,6 млрд грн — средства Государственного бюджета Украины для обеспечения социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Украины.
Расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 263,3 млрд грн и учитывают, в том числе проведение в 2026 году индексации пенсий и страховых выплат и перерасчетов других выплат.
Пенсии для судей
Кроме того, Правительство предусмотрело в бюджете деньги на выплату пенсий, назначенных или перечисленных по решениям судов (в частности — ежемесячное пожизненное денежное содержание, например для судей в отставке) на общую сумму 2 млрд грн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии - 1