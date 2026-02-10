Какой бюджет получил Пенсионный фонд на 2026 год

5 февраля 2026 года Кабмин принял постановление № 127 «Об утверждении бюджета Пенсионного фонда Украины на 2026 год», говорится в сообщении Фонда.

Какой бюджет получил Фонд

Доходы бюджета Пенсионного фонда Украины определены в сумме 1 263,3 млрд грн, в том числе:

1 001,9 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

63,8 млрд грн — доходы на общеобязательное государственное социальное страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности;

197,6 млрд грн — средства Государственного бюджета Украины для обеспечения социальных выплат, осуществляемых Пенсионным фондом Украины.

Расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 263,3 млрд грн и учитывают, в том числе проведение в 2026 году индексации пенсий и страховых выплат и перерасчетов других выплат.

Пенсии для судей

Кроме того, Правительство предусмотрело в бюджете деньги на выплату пенсий, назначенных или перечисленных по решениям судов (в частности — ежемесячное пожизненное денежное содержание, например для судей в отставке) на общую сумму 2 млрд грн.