В Комитете НБУ разделились мнения относительно темпов снижения учетной ставки

Восемь членов Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины (НБУ) высказались за снижение учетной ставки до 15% в январе, двое — за ее снижение до 14,5%, в то время как один участник дискуссии предлагал сохранить ставку на уровне 15,5%, говорится в публикации регулятора в понедельник.

Снижение ставки

Большинство членов КМП, поддержавших снижение ставки до 15%, считают, что устойчивое замедление инфляции, ослабление рисков относительно достаточности внешнего финансирования и сохранение спроса на гривневые инструменты создают предпосылки для старта цикла смягчения процентной политики, однако НБУ следует действовать взвешенно из-за повышенных инфляционных ожиданий. цены с целью приведения инфляции в цели 5% на горизонте политики.

В декабре 2025 г. как потребительская, так и базовая инфляция снизились до 8% в годовом измерении, а тенденция к снижению инфляции сохранялась и в январе. В то же время, инфляционные ожидания остаются повышенными.

Кроме того, указано, что со времени предыдущего макропрогноза изменилось распределение рисков: в частности, снизился риск недостаточности внешнего финансирования, в частности, благодаря решению Совета Европейского Союза предоставить Украине EUR90 млрд финансовой помощи в 2026—2027 гг.

В то же время регулятор пересмотрел предположение о дефицитах электроэнергии в сторону ухудшения из-за последствий атак на энергетическую инфраструктуру, что повлияло на прогноз инфляции и ВВП и предусматривает более сдержанное смягчение процентной политики, чем ожидалось ранее.

Один из участников также обратил внимание на риски расширения бюджетных потребностей: заложенный в бюджет-2026 дефицит на уровне 19% ВВП ниже, чем в предыдущие годы, однако может возрасти в течение года.

Два члена КМП, выступавшие за снижение ставки до 14,5%, аргументировали позицию тем, что инфляция замедляется ощутимее, чем ожидалось, а ослабление рисков по внешнему финансированию усиливает способность Нацбанка обеспечивать устойчивость валютного рынка и направлять инфляцию к цели 5%.

Один участник дискуссии высказался за сохранение учетной ставки на уровне 15,5%, объясняя это ухудшением прогноза инфляции на 2026 год и высокими инфляционными ожиданиями и считая целесообразным отсрочить начало цикла смягчения процентной политики.

В итогах дискуссии отмечено, что все члены КМП ожидают дальнейшего смягчения процентной политики НБУ, однако оценки по темпам снижения ставки отличаются: часть участников считает, что пространство для смягчения в 2026 году ограничено и может предусматривать несколько шагов по снижению ставки до 14,5%, тогда как другие допускают возможность более существенного — 2,5%, тогда как другие допускают возможность более существенного. ослабление проинфляционных рисков.