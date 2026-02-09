НБУ начал 2026 год с изменений: усиление цифрового контроля и новые послабления для бизнеса

В январе 2026 года Национальный банк Украины взял курс на двойную стратегию: с одной стороны, регулятор ужесточил требования к цифровой безопасности и идентификации клиентов, а с другой — продолжил либерализацию валютного рынка для поддержки предпринимателей. Об этом сообщает Центр экономических исследований и прогнозирования «Финансовый пульс» 9 февраля.

Евроинтеграция цифровых услуг

Хотя начало года обычно не отличается высокой активностью законодателей, в январе этого года Нацбанк принял ряд стратегических решений. Главный вектор — гармонизация украинского законодательства с европейскими нормами.

Ключевым изменением стало обновление Положения о системе BankID. НБУ привел этот документ в соответствие с требованиями украинского закона об электронной идентификации и европейского регламента eIDAS.

«Для банков и небанковских финучреждений это означает более четкие и жесткие правила идентификации клиентов, но в то же время и более высокий уровень доверия к цифровым сервисам», — объясняет Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента «Финансового пульса».

Параллельно регулятор обновил правила аутентификации на платежном рынке. Теперь требования к подтверждению личности при проведении транзакций стали более строгими, что должно повысить безопасность денежных переводов и защитить счета от мошенников.

Валютная «оттепель» и контроль за ФЛП

Важным шагом навстречу бизнесу стало очередное ослабление валютных ограничений. В январе НБУ принял несколько постановлений, которые расширяют возможности компаний во внешнеэкономической деятельности. Это попытка найти баланс между сохранением макрофинансовой стабильности и потребностями экономики, работающей в условиях войны.

В то же время банки получили новые инструкции по внутреннему контролю. Регулятор усовершенствовал документы по управлению рисками (согласовав их с международными стандартами ICAAP и ILAAP) и дал рекомендации по финансовому мониторингу деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП).