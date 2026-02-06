Январь 2026 стал производительным для рынка импортируемых авто: украинский автопарк пополнили 17 тысяч подержанных легковушек. Это на 22% превышает показатели в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».
В январе украинцы завезли на 22% больше подержанных авто: топ-10 моделей
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Смена приоритетов: бензин вместо электричества
В этом году структура рынка заметно поменялась. Популярность бензиновых двигателей резко возросла, в то время как доля электромобилей сократилась почти вдвое.
Распределение по типу топлива в январе:
- Бензиновые: 57% (год назад было 46,6%)
- Дизельные: 22% (год назад было 24,4%)
- Электромобили: 11% (год назад было 20,5%)
- Гибриды: 7% (год назад было 4,5%)
- Авто с ГБО: 3% (год назад было 4)
Средний возраст ввезенных автомобилей остался неизменным — 10 лет.
ТОП-10 моделей «секонд-хенда»
Немецкий автопром продолжает удерживать лидерство, занимая первые три позиции рейтинга.
- Volkswagen Golf — 899 ед.
- Volkswagen Tiguan — 633 ед.
- Audi Q5 — 617 ед.
- Skoda Octavia — 613 ед.
- Nissan Rogue — 584 ед.
- Renault Megane — 548 ед.
- Volkswagen Passat — 434 ед.
- Nissan Qashqai — 374 ед.
- Ford Escape — 349 ед.
- Audi A4 — 316 ед.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии