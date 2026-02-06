В январе украинцы завезли на 22% больше подержанных авто: топ-10 моделей

Январь 2026 стал производительным для рынка импортируемых авто: украинский автопарк пополнили 17 тысяч подержанных легковушек. Это на 22% превышает показатели в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Смена приоритетов: бензин вместо электричества

В этом году структура рынка заметно поменялась. Популярность бензиновых двигателей резко возросла, в то время как доля электромобилей сократилась почти вдвое.

Распределение по типу топлива в январе:

Бензиновые: 57% (год назад было 46,6%)

Дизельные: 22% (год назад было 24,4%)

Электромобили: 11% (год назад было 20,5%)

Гибриды: 7% (год назад было 4,5%)

Авто с ГБО: 3% (год назад было 4)

Средний возраст ввезенных автомобилей остался неизменным — 10 лет.

ТОП-10 моделей «секонд-хенда»

Немецкий автопром продолжает удерживать лидерство, занимая первые три позиции рейтинга.

Volkswagen Golf — 899 ед.

Volkswagen Tiguan — 633 ед.

Audi Q5 — 617 ед.

Skoda Octavia — 613 ед.

Nissan Rogue — 584 ед.

Renault Megane — 548 ед.

Volkswagen Passat — 434 ед.

Nissan Qashqai — 374 ед.

Ford Escape — 349 ед.

Audi A4 — 316 ед.

