українська
6 февраля 2026, 9:01 Читати українською

Укрзализныця вводит динамические цены на билеты и новую шкалу возврата средств

Укрзализныця совместно с Министерством развития общин и территорий инициировали масштабное обновление правил пассажирских перевозок. Главные изменения касаются стоимости премиальных поездок и условий возврата средств. Сегодня проект вынесен на 30-дневное онлайн-обсуждение. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Укрзализныця вводит динамические цены на билеты и новую шкалу возврата средств
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Динамические цены: платите меньше, если приобретаете заранее

Укрзализныця внедряет модель, используемую авиакомпаниями и железными дорогами ЕС. Теперь стоимость билета будет зависеть от дня недели, сезона, даты приобретения и уровня заполненности вагона.

Например, если пассажир покупает билет на поезд из Киева во Львов в первый понедельник февраля — непиковый период — и делает это за 20 дней до поездки, стоимость билета в вагоне СВ будет ниже, чем если билет на этот же поезд купить в июле — пиковый период — в пятницу, когда спрос высок, и осталось последнее место в вагоне.

Важно: эти изменения будут касаться проезда исключительно в вагонах СВ (люкс), 1 класса поездов «Интерсити» — во внутреннем сообщении. Стоимость проезда в вагонах плацкарт, купе, а также 2 класса «Интерсити» — во внутреннем сообщении не изменится.

Также будут проиндексированы тарифы на проезд в вагонах СО (люкс) международных поездов. Цена в этих вагонах с апреля увеличится ориентировочно на 20%. Именно эти места выкупаются быстрее всего и на них есть повышенный неудовлетворенный спрос. В других вагонах международных поездов цены на проезд не изменятся.

Возврат средств: новая шкала выплат

По статистике, 70% возвратов происходят в последний момент, из-за чего поезда часто едут полупустыми, хотя билеты раньше невозможно было купить. Теперь сумма возврата будет зависеть от того, насколько заранее вы отказались от поездки:

  • За 15−20 суток до отправки — средства возвращаются полностью (100%).
  • За 10−14 суток возвращается 90% стоимости.
  • За 5−9 суток возвращается 75% стоимости.
  • От 1 до 4 суток — пассажир получит 50% стоимости.
  • Меньше чем через 24 часа — возвращается примерно 30% (как и сейчас).

Важно: Новые условия возврата применяются для всех типов вагонов, а не только премиумкласса.

В то же время, Минразвития предусмотрело, что новые правила возврата не будут применяться к:

  • военнослужащих;
  • лиц с инвалидностью и других социально уязвимых категорий;
  • пассажиров поездов, направляющихся к прифронтовым территориям.

Куда уйдут деньги?

Дополнительные доходы Укрзализныця планирует направить на восстановление инфраструктуры и подвижного состава, постоянно страдающих от вражеских обстрелов, а также улучшения сервиса для пассажиров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Aldruino
Aldruino
6 февраля 2026, 10:37
#
Щодо динамічної ціни — сумнівно. У нас рухомий склад пошкоджується/знищується, тому завжди має бути попит.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
