К закрытию межбанка в четверг, 5 февраля, курс доллара вырос на 4 копейки в покупке и продаже, евро подорожал на 4 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже.
Доллар и евро подорожали на межбанке
|
Открытие 5 февраля
|
Закрытие 5 февраля
|
Изменения
|
43,09/43,12
|
43,13/43,16
|
4/4
|
50,85/50,87
|
50,89/50,90
|
4/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 42,90−43,40 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,16−43,20, евро — 51,08−51,20 грн.
