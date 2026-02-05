Кабмин упростил механизм выплат помощи семьям с детьми

Кабинет Министров Украины принял решение, упрощающее оформление и выплату ключевых «детских» пособий: в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до года и «єЯсла». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Подать заявление стало проще

Теперь обратиться можно не только в сервисные центры Пенсионного фонда Украины, но и через ЦНАПы или уполномоченные представители общин — скорее, ближе к дому и без очередей.

Обновлен механизм зачисления средств

пособие по беременности и родам можно оформить на текущий счет Дия.Карты (без специального режима использования);

пособие по уходу до года и «єЯсла» уже можно получать на любую карточку со специальным режимом использования. Пенсионный фонд откроет такой счет через отделение Ощадбанка во время обращения.

скоро появится возможность оформить эти пособия через приложение «Дия» — Министерство социальной политики и Минцифры работают над техническим запуском.

Больше возможностей использования средств

Расширен список категорий, на которые семьи могут направлять помощь до года и «єЯсла». Это позволяет оплачивать больше товаров и услуг, связанных с реальными потребностями ребенка.

Больше времени для обращения

заявление на пособие по уходу до года теперь можно подать в течение трех месяцев после того, как ребенку исполнился один год;

продлен срок оформления помощи «єЯсла»: если обратиться в течение шести месяцев после выхода на работу на полный день, выплата поступит сразу за все полгода — с месяца после первого дня рождения ребенка (но не раньше января 2026) и до трехлетнего возраста.

«С начала года фиксируем значительный ажиотаж, вызванный вступлением в силу нового закона. Однако родители маленьких детей не должны ждать в длинных очередях, чтобы оформить помощь. Принятые сегодня решения делают этот процесс значительно быстрее, проще и доступнее», — говорится в сообщении.