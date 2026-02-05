Bitget зафиксировала рост на 45,5% среди ведущих криптобирж в 2025 году

Bitget, крупнейшая в мире универсальная биржа, продемонстрировала рост объема торгов на 45,5% в годовом выражении и заняла 6-е место по доле мирового рынка среди централизованных криптовалютных бирж по итогам 2025 года, согласно последнему отчету CoinGecko Market Share of Centralized Crypto Exchanges by Trading Volume.

Отчёт CoinGecko, являющийся одним из наиболее авторитетных отраслевых бенчмарков, ранжирует биржи на основе годового объема торгов и их доли на глобальном рынке централизованных площадок. Доля Bitget в размере 6,4% на конец 2025 года отражает значительный импульс роста, обусловленный инновационной линейкой продуктов. Уверенные позиции Bitget в этом независимом исследовании подчёркивают расширяющееся присутствие биржи и её конкурентные преимущества на рынке торговли цифровыми активами.

«Мы гордимся тем, что устойчивый рост Bitget нашел отражение в отчете CoinGecko», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Доверие, оказанное нам сообществом, основано на безопасности, которую мы выстраивали на протяжении многих лет. Обладание одной из крупнейших долей рынка в криптоиндустрии означает, что мы создаем решения, масштабируемые по своей природе, и с UEX видим, как это воплощается в реальности».

За прошедший год Bitget ускорила переход к модели универсальной биржи, расширив деятельность за пределы исключительно крипторынков в сторону мультиактивной торговли. В частности, был запущен бета-релиз Bitget TradFi, который позволил пользователям торговать сырьевыми товарами, индексами, валютами (FX) и металлами, включая золото, наряду с криптодеривативами. Кроме того, была расширена линейка токенизированных фьючерсов на акции, которые получили высокий спрос в периоды публикации финансовой отчетности компаний по всему миру. Эти инициативы дополнили ключевые сильные стороны Bitget — ликвидность на спотовом и деривативном рынках — и позволили трейдерам реагировать на макроэкономические события, не покидая криптоориентированную среду.

В отчёте CoinGecko результаты Bitget рассматриваются в контексте более широкой тенденции: пользователи всё чаще выбирают платформы, сочетающие глубину рынка, гибкость и устойчивость. По мере того как торговая активность охватывает криптоактивы, макроэкономические инструменты и on-chain-продукты, биржи, способные поддерживать такую конвергенцию, привлекают всё больше внимания рынка. Вступая в 2026 год, Bitget продолжает развивать траекторию роста за счёт расширенной продуктовой линейки, усовершенствованной торговой инфраструктуры и постоянных инвестиций в доверие сообщества и надежность платформы.