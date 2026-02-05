Первая сделка с нулевым риском в Bitget TradFi

Bitget , крупнейшая универсальная биржа, запускает эксклюзивную акцию с нулевым риском для новых пользователей. Она позволит изучить возможности криптовалют и традиционных финансов, не беспокоясь о потерях — прибыль останется у вас, а Bitget покроет убытки.

Начните работу с Bitget

TradFi в 3 простых шага:

Шаг 1. Создайте счет MT5

Шаг 2. Переведите средства на счет TradFi

Шаг 3. Разместите ордер TradFi

Условия и положения

1.Нажмите кнопку выше, чтобы зарегистрироваться в акции. При этом система автоматически получит ваш ID пользователя. Если вы не нажмете на кнопку, то не будете иметь права на получение наград.

2.Эта акция доступна только для пользователей из стран СНГ и Украины. Только пользователи, прошедшие верификацию личности, смогут получить награды.

3.Награды будут распределены в течение семи рабочих дней после окончания акции. Если пользователь участвует в нескольких акциях Bitget с похожими правилами и имеет право на получение более ценной награды в другой акции, будет выплачена только более ценная награда.

4.Награды будут зачислены на соответствующий счет активов зарегистрированного UID.

5.Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать пользователей, уличенных в вош-трейдинге, неправомерной регистрации большого количества аккаунтов, сделках в личных интересах и сделках, у которых есть признаки манипулирования рынком.

6.Пользователи, участвующие с одним и тем же IP-адресом, будут дисквалифицированы.

7.Bitget оставляет за собой право окончательного толкования Условий, включая, помимо прочего, внесение поправок, изменение и отмену акции без предварительного уведомления. Свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.