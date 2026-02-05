Multi от Минфин
5 февраля 2026, 15:02

Что будет с топливом, продуктами и пенсиями: инфляция давит на цены (видео)

Чего ожидать от инфляции в феврале 2026 года? В этом выпуске разбираем, что подталкивает цены вверх: курс евро и доллара, энергетические затраты бизнеса, сезонный фактор продуктов и подорожание горючего.

Также поговорим о зарплатах и пенсиях — почему в феврале возможно замерзание доходов, и какой может быть индексация пенсий с марта. Расскажем, как оградить сбережения от инфляции и какие инструменты сейчас выглядят наиболее надежными.

Источник: Минфин
kadaad1988
kadaad1988
5 февраля 2026, 15:18
Инфляцию толкает вверх действия зеленой ****, которая продолжает поднимать акцизы, тарифы.
Перший Потужний
Перший Потужний
5 февраля 2026, 15:39
Назва багатообіцяюча)) одразу видно, що влада наша бере курс на дипломатію і довгостроковий мир, а не на продовження війни, де нам вічно всього не вистачає, бо хтось хоче і красти, і щоб люди не закінчувалися, і щоб палками можна було проти літаків, дронів і танків воювати, а вони в цей час розкладали б бюджетні кошти по карманах
Новости по теме
