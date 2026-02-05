Что будет с топливом, продуктами и пенсиями: инфляция давит на цены (видео)

Чего ожидать от инфляции в феврале 2026 года? В этом выпуске разбираем, что подталкивает цены вверх: курс евро и доллара, энергетические затраты бизнеса, сезонный фактор продуктов и подорожание горючего.

Также поговорим о зарплатах и пенсиях — почему в феврале возможно замерзание доходов, и какой может быть индексация пенсий с марта. Расскажем, как оградить сбережения от инфляции и какие инструменты сейчас выглядят наиболее надежными.