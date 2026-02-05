В Украине стартовала разработка масштабной программы доступного домостроения, которая призвана решить жилищный вопрос для миллиона украинских семей. О результатах первого заседания профильной рабочей группы сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Украина может запустить государственную ипотечную программу с защитой от инфляции: 3% годовых на 25 лет
► Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах
Главные параметры новой ипотеки
Ключевая цель реформы — сделать кредитование по-настоящему массовым и доступным даже в условиях экономической нестабильности. Предложенные условия беспрецедентны для украинского рынка:
- Ставка: 3% годовых.
- Срок: до 25 лет.
- Защита от рисков государство берет на себя инфляционные риски, что позволит сохранить фиксированную низкую ставку для заемщика на весь период кредитования.
Кто сможет получить жилье?
Жилищная программа рассчитана ориентировочно на 1 миллион семей. Предварительно в список участников вошли:
- военнослужащие;
- учителя и медицинские работники;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- многодетные семьи и соцработники.
Откуда возьмут деньги?
Власть ищет комбинированные источники финансирования. В настоящее время рассматриваются следующие варианты:
- Привлечение средств через выпуск ипотечных облигаций.
- Льготное банковское кредитование.
- Эмиссия военных облигаций (ОВГЗ).
- Финансовая помощь международным партнерам.
Гетманцев подчеркнул, что программа не должна превратиться в строительство «изолированных массивов». Основной упор будет сделан на интеграции новых жителей в общины и обеспечении высокого качества застройки.
«Наша задача — предоставить людям возможность приобрести доступное и при этом качественное, полноценное жилье», — подчеркнул народный депутат.
Следующим шагом станет проведение открытого диалога с представителями строительной отрасли по согласованию технических и экономических деталей реализации проекта.
Комментарии - 3