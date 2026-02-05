Украина может запустить государственную ипотечную программу с защитой от инфляции: 3% годовых на 25 лет

В Украине стартовала разработка масштабной программы доступного домостроения, которая призвана решить жилищный вопрос для миллиона украинских семей. О результатах первого заседания профильной рабочей группы сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

Главные параметры новой ипотеки

Ключевая цель реформы — сделать кредитование по-настоящему массовым и доступным даже в условиях экономической нестабильности. Предложенные условия беспрецедентны для украинского рынка:

Ставка: 3% годовых.

Срок: до 25 лет.

Защита от рисков государство берет на себя инфляционные риски, что позволит сохранить фиксированную низкую ставку для заемщика на весь период кредитования.

Кто сможет получить жилье?

Жилищная программа рассчитана ориентировочно на 1 миллион семей. Предварительно в список участников вошли:

военнослужащие;

учителя и медицинские работники;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

многодетные семьи и соцработники.

Откуда возьмут деньги?

Власть ищет комбинированные источники финансирования. В настоящее время рассматриваются следующие варианты:

Привлечение средств через выпуск ипотечных облигаций.

Льготное банковское кредитование.

Эмиссия военных облигаций (ОВГЗ).

Финансовая помощь международным партнерам.

Гетманцев подчеркнул, что программа не должна превратиться в строительство «изолированных массивов». Основной упор будет сделан на интеграции новых жителей в общины и обеспечении высокого качества застройки.

«Наша задача — предоставить людям возможность приобрести доступное и при этом качественное, полноценное жилье», — подчеркнул народный депутат.

Следующим шагом станет проведение открытого диалога с представителями строительной отрасли по согласованию технических и экономических деталей реализации проекта.