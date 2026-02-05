Multi от Минфин
5 февраля 2026, 14:34 Читати українською

Украина может запустить государственную ипотечную программу с защитой от инфляции: 3% годовых на 25 лет

В Украине стартовала разработка масштабной программы доступного домостроения, которая призвана решить жилищный вопрос для миллиона украинских семей. О результатах первого заседания профильной рабочей группы сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Украина может запустить государственную ипотечную программу с защитой от инфляции: 3% годовых на 25 лет
Фото: pixabay

Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Главные параметры новой ипотеки

Ключевая цель реформы — сделать кредитование по-настоящему массовым и доступным даже в условиях экономической нестабильности. Предложенные условия беспрецедентны для украинского рынка:

  • Ставка: 3% годовых.
  • Срок: до 25 лет.
  • Защита от рисков государство берет на себя инфляционные риски, что позволит сохранить фиксированную низкую ставку для заемщика на весь период кредитования.

Кто сможет получить жилье?

Жилищная программа рассчитана ориентировочно на 1 миллион семей. Предварительно в список участников вошли:

  • военнослужащие;
  • учителя и медицинские работники;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • многодетные семьи и соцработники.

Откуда возьмут деньги?

Власть ищет комбинированные источники финансирования. В настоящее время рассматриваются следующие варианты:

  • Привлечение средств через выпуск ипотечных облигаций.
  • Льготное банковское кредитование.
  • Эмиссия военных облигаций (ОВГЗ).
  • Финансовая помощь международным партнерам.

Гетманцев подчеркнул, что программа не должна превратиться в строительство «изолированных массивов». Основной упор будет сделан на интеграции новых жителей в общины и обеспечении высокого качества застройки.

«Наша задача — предоставить людям возможность приобрести доступное и при этом качественное, полноценное жилье», — подчеркнул народный депутат.

Следующим шагом станет проведение открытого диалога с представителями строительной отрасли по согласованию технических и экономических деталей реализации проекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+45
kadaad1988
kadaad1988
5 февраля 2026, 15:20
#
Очередной **** от зеленой ****. В крайнем случаи этой программой воспользуются приближенные к власти блатные и чинуши.
+
+75
BatonUA
BatonUA
5 февраля 2026, 15:24
#
Ще більше дефіцит і більші ціни. Не геніально.
+
+15
Smerch747
Smerch747
5 февраля 2026, 15:41
#
Варінти фінансування: 1. З мого карману 2. З моєї кишені 3. Із мого гаманця 4. Європа заплатить
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
