Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель в четверг, 5 февраля. Рынок отреагировал на новость о том, что США и Иран согласились провести переговоры в Омане в эту пятницу, что уменьшило опасения по поводу масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.
Нефть дешевеет после согласия США и Ирана на переговоры
Рыночные показатели
По состоянию на утро четверга цены продемонстрировали уверенное падение:
- Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,31 (1,89%) — до $68,15 за баррель.
- Американская нефть WTI подешевела на $1,24 (1,90%) — до $63,90.
Это падение фактически нивелировало вчерашний скачок цен на 3%, который был спровоцирован слухами о возможном срыве диалога.
Геополитическая разрядка или временная пауза?
Несмотря на согласие на встречу, позиции сторон остаются кардинально разными:
- Иран готов обсуждать только свою ядерную программу и обогащение урана.
- США настаивают на включении в повестку дня вопросов баллистических ракет, поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке и соблюдении прав человека в Иране.
«Нефть потеряла часть своей „геополитической премии“ на новостях о переговорах. Однако, вероятно, эти переговоры выявят новые разногласия и риски снова возрастут в ближайшее время», — считает Мукеш Сахдев, гендиректор энергетической консалтинговой компании XAnalysts.
Почему это важно для мира?
Рынок внимательно следит за ситуацией вокруг Ормузского пролива, расположенного между Оманом и Ираном. Через узкий проход проходит около 20% мирового потребления нефти. Свои ресурсы через пролив экспортируют ключевые члены ОПЕК: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак. Любая эскалация чревата глобальной поставкой топлива.
Другие факторы воздействия
Кроме политики, на стоимость нефти сегодня давят:
- Укрепление доллара США, что традиционно делает сырье более дорогим для владельцев других валют и снижает спрос.
- Волатильность на рынке металлов ухудшает аппетит инвесторов к рисковым активам.
- Данные из США: несмотря на всеобщее снижение цен, отчеты свидетельствуют о сокращении запасов нефти в Штатах из-за недавних зимних штормов, что несколько сдерживает еще более стремительное падение стоимости.
