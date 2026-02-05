Multi от Минфин
українська
5 февраля 2026, 13:36

Нефть дешевеет после согласия США и Ирана на переговоры

Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель в четверг, 5 февраля. Рынок отреагировал на новость о том, что США и Иран согласились провести переговоры в Омане в эту пятницу, что уменьшило опасения по поводу масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дешевеет после согласия США и Ирана на переговоры
Фото: freepik

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Рыночные показатели

По состоянию на утро четверга цены продемонстрировали уверенное падение:

  • Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,31 (1,89%) — до $68,15 за баррель.
  • Американская нефть WTI подешевела на $1,24 (1,90%) — до $63,90.

Это падение фактически нивелировало вчерашний скачок цен на 3%, который был спровоцирован слухами о возможном срыве диалога.

Геополитическая разрядка или временная пауза?

Несмотря на согласие на встречу, позиции сторон остаются кардинально разными:

  • Иран готов обсуждать только свою ядерную программу и обогащение урана.
  • США настаивают на включении в повестку дня вопросов баллистических ракет, поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке и соблюдении прав человека в Иране.

«Нефть потеряла часть своей „геополитической премии“ на новостях о переговорах. Однако, вероятно, эти переговоры выявят новые разногласия и риски снова возрастут в ближайшее время», — считает Мукеш Сахдев, гендиректор энергетической консалтинговой компании XAnalysts.

Почему это важно для мира?

Рынок внимательно следит за ситуацией вокруг Ормузского пролива, расположенного между Оманом и Ираном. Через узкий проход проходит около 20% мирового потребления нефти. Свои ресурсы через пролив экспортируют ключевые члены ОПЕК: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак. Любая эскалация чревата глобальной поставкой топлива.

Другие факторы воздействия

Кроме политики, на стоимость нефти сегодня давят:

  • Укрепление доллара США, что традиционно делает сырье более дорогим для владельцев других валют и снижает спрос.
  • Волатильность на рынке металлов ухудшает аппетит инвесторов к рисковым активам.
  • Данные из США: несмотря на всеобщее снижение цен, отчеты свидетельствуют о сокращении запасов нефти в Штатах из-за недавних зимних штормов, что несколько сдерживает еще более стремительное падение стоимости.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 февраля 2026, 14:27
#
Оманські домовленості. Десь я це вже чув.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
