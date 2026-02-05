Нефть дешевеет после согласия США и Ирана на переговоры

Цены на нефть снизились более чем на $1 за баррель в четверг, 5 февраля. Рынок отреагировал на новость о том, что США и Иран согласились провести переговоры в Омане в эту пятницу, что уменьшило опасения по поводу масштабного военного конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Рыночные показатели

По состоянию на утро четверга цены продемонстрировали уверенное падение:

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,31 (1,89%) — до $68,15 за баррель.

Американская нефть WTI подешевела на $1,24 (1,90%) — до $63,90.

Это падение фактически нивелировало вчерашний скачок цен на 3%, который был спровоцирован слухами о возможном срыве диалога.

Геополитическая разрядка или временная пауза?

Несмотря на согласие на встречу, позиции сторон остаются кардинально разными:

Иран готов обсуждать только свою ядерную программу и обогащение урана.

США настаивают на включении в повестку дня вопросов баллистических ракет, поддержки прокси-групп на Ближнем Востоке и соблюдении прав человека в Иране.

«Нефть потеряла часть своей „геополитической премии“ на новостях о переговорах. Однако, вероятно, эти переговоры выявят новые разногласия и риски снова возрастут в ближайшее время», — считает Мукеш Сахдев, гендиректор энергетической консалтинговой компании XAnalysts.

Почему это важно для мира?

Рынок внимательно следит за ситуацией вокруг Ормузского пролива, расположенного между Оманом и Ираном. Через узкий проход проходит около 20% мирового потребления нефти. Свои ресурсы через пролив экспортируют ключевые члены ОПЕК: Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак. Любая эскалация чревата глобальной поставкой топлива.

Другие факторы воздействия

Кроме политики, на стоимость нефти сегодня давят: