О чем будет FinYear 2026? Раскрываем темы главного инвента об инновациях в банковской сфере

Бизнесы, ФОПы, банки ежегодно сталкиваются с нововведениями, изменениями в законодательстве, проверками и прочими вызовами. Как на них реагировать, что нельзя упускать из виду и к чему готовиться в обозримом будущем? Ответы на эти и многие другие вопросы будут искать участники FinYear 2026 уже 20 февраля.

Конференция состоится офлайн в Киеве. Мероприятие соберет вместе всех, кто причастен к инновациям в банковской сфере и на чью работу они влияют. Спикером выступят аналитики, профильные эксперты, представители НБУ, а также украинских банков и бизнесов. Все они соберутся вместе, чтобы пообщаться вживую и понять, как работать с вызовами 2026 года. Гости мероприятия смогут присоединиться к обсуждениям, пообщаться с лидерами мнений и расширить круг знакомств во время разговоров с глазу на глаз в зоне нетворкинга.

Темы FinYear 2026

Спикеры готовят как соло-выступления, так и присоединятся к живым дискуссиям на актуальные темы. Окончательный список экспертов станет известен немного позже, а пока расскажем, какие темы готовит FinYear 2026.

Среди вопросов, которые раскроют темы конференции, будут следующие:

Как бизнесу расти в условиях новых правил?

Как масштабировать финансирование малого и среднего бизнеса в 2026 году?

Что следует знать об Open banking и платежных инновациях в 2026 году?

Как финансовой компании подготовиться к проверке регулятора?

Как наладить партнерство бизнесов и банков?

Также готовятся дискуссии, к которым одновременно присоединят по несколько спикеров. Темами этого года будут:

Финансовый рынок 2026 года: правила игры, доверие и деньги. Как масштабировать финансирование экономики

ШИ в финсекторе 2026: где он реально зарабатывает в финуслугах

Встроенные финансы: как финсектор масштабирует кредит/платежи для МПБ через экосистемы

Как попасть на FinYear 2026?

Важно: посещение FinYear 2026 возможно только офлайн. Для «ранних птичек» действуют выгодные скидки на билеты. Приобрести их можно по ссылке. Поспешите, ведь стоимость вскоре вырастет.

Гости мероприятия смогут послушать презентации спикеров вживую и задать им вопросы. Приятным бонусом является возможность приобщиться к нетворкингу с около 300 участниками ивента за чашкой кофе или бокалом игристого. Мероприятие продлится с 09:00 до 18:00 20 февраля в Киеве. Локацию организаторы сообщат накануне мероприятия непосредственно держателями билетов.

Партнером мероприятия выступает Monto — компания, которая оказывает скорую финансовую помощь онлайн, делая кредитование простым и понятным. Клиенты получают мгновенное решение и доступ к средствам в несколько кликов. Даже когда другие уже отказали.

Мероприятие поддерживает компания ICU — независимая инвестиционная группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями.

Присоединяйтесь к FinYear 2026, чтобы провести день в кругу единомышленников, обсудить актуальные вызовы и определить дальнейшие шаги для масштабирования своего бизнеса.