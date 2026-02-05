В Украине планируется ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат

Министерство цифровой трансформации готовит масштабную реформу социальной сферы. Главная цель — перевести назначение пенсий и государственной помощи в «проактивный» формат. Это означает, что выплаты будут начисляться автоматически на основе данных из государственных реестров, без необходимости собирать справки или посещать госучреждения. О деталях будущих обновлений рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью УНИАН.

Пенсия в один клик после дня рождения

Сейчас оформление пенсии — это сложный процесс, требующий подтверждения стажа, поисков в архивах и личных визитов в Пенсионный фонд. Минцифра предлагает коренным образом изменить эту логику:

Автоматический запуск. Система сама будет видеть, когда человек достигает пенсионного возраста.

Минимальное взаимодействие. На следующий день после дня рождения гражданину останется только выбрать в приложении банковскую карту для выплат.

Право на обжалование. Если человек не согласится с рассчитанной суммой, он сможет оспорить решение в общем порядке.

Поддержка уязвимых категорий

Особое внимание будет уделено цифровизации услуг для людей с инвалидностью и семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Сейчас люди должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему убеждению, такого не должно быть. Через реестры мы и так видим: работает ли человек, имеет ли он статус личности с инвалидностью. Если помощь принадлежит закону — она должна назначаться автоматически», — подчеркнула Валерия Коваль.

Будущее социальной сферы: Push-уведомление вместо очередей

В перспективе взаимодействие с государством будет выглядеть так: человек получает по телефону push-уведомление с готовым предложением выплаты. Все, что нужно сделать — нажать «согласиться» и указать счет.

Когда ждать перемен?

Несмотря на четкую концепцию, конкретные сроки запуска услуг не называются. В Минцифри отмечают, что это стратегические планы ведомства, над реализацией которых идет работа.