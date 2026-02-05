Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
5 февраля 2026, 14:05

В Украине планируется ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат

Министерство цифровой трансформации готовит масштабную реформу социальной сферы. Главная цель — перевести назначение пенсий и государственной помощи в «проактивный» формат. Это означает, что выплаты будут начисляться автоматически на основе данных из государственных реестров, без необходимости собирать справки или посещать госучреждения. О деталях будущих обновлений рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью УНИАН.

В Украине планируется ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Пенсия в один клик после дня рождения

Сейчас оформление пенсии — это сложный процесс, требующий подтверждения стажа, поисков в архивах и личных визитов в Пенсионный фонд. Минцифра предлагает коренным образом изменить эту логику:

  • Автоматический запуск. Система сама будет видеть, когда человек достигает пенсионного возраста.
  • Минимальное взаимодействие. На следующий день после дня рождения гражданину останется только выбрать в приложении банковскую карту для выплат.
  • Право на обжалование. Если человек не согласится с рассчитанной суммой, он сможет оспорить решение в общем порядке.

Поддержка уязвимых категорий

Особое внимание будет уделено цифровизации услуг для людей с инвалидностью и семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

«Сейчас люди должны доказывать государству, что им нужна помощь. По моему убеждению, такого не должно быть. Через реестры мы и так видим: работает ли человек, имеет ли он статус личности с инвалидностью. Если помощь принадлежит закону — она должна назначаться автоматически», — подчеркнула Валерия Коваль.

Будущее социальной сферы: Push-уведомление вместо очередей

В перспективе взаимодействие с государством будет выглядеть так: человек получает по телефону push-уведомление с готовым предложением выплаты. Все, что нужно сделать — нажать «согласиться» и указать счет.

Когда ждать перемен?

Несмотря на четкую концепцию, конкретные сроки запуска услуг не называются. В Минцифри отмечают, что это стратегические планы ведомства, над реализацией которых идет работа.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
5 февраля 2026, 15:24
#
Свежо придание, но верится с трудом!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
