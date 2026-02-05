Фейковые выплаты: МВД предупреждает о новых схемах мошенников на фоне дефицита света и тепла

Министерство внутренних дел Украины призывает граждан к бдительности: на фоне сложной ситуации с энергоснабжением активизировались киберпреступники. Злоумышленники спекулируют на теме финансовой поддержки, распространяя фейки о «государственных» и «международных» социальных выплатах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работает ловушка?

Мошенники используют классическую схему фишинга, адаптированную под актуальные потребности украинцев:

Рассылка. Вы получаете уведомление в мессенджерах, соцсетях или SMS о назначении денежной помощи.

Фишинговый веб-сайт. В сообщении есть ссылка на ресурс, визуально имитирующий официальный государственный сайт или страницу известной международной организации.

Сбор данных. Для получения выплат сайт просит ввести персональные данные, номер телефона и полные реквизиты банковской карты (включая срок действия и CVV-код).

Воровство. Получив доступ к вашим данным, преступники мгновенно снимают все денежные средства со счетов.

Правила безопасности

Не открывайте ссылки из подозрительных сообщений, даже если их отправили знакомые.

Официальные ресурсы государственных органов Украины всегда имеют окончание gov.ua. Любые другие адреса (например, .org, .com, .top) — признак фальшивки.

Никогда не вводите PIN-коды, пароли онлайн-банкинга или CVV-коды на сторонних сайтах. Государство никогда не запрашивает эти данные для начисления пособия.

Ищите информацию о выплатах только на сайтах соответствующих министерств, в приложении «Действие» или в кабинете налогоплательщика.

Что делать, если вы стали жертвой?

Если вы все же перешли по ссылке и ввели данные карты, немедленно заблокируйте ее через банковское приложение или горячую линию банка. После этого обратитесь в полицию: