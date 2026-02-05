Конец путаницы в приложениях: НБУ предлагает единственные названия для банковских переводов

Национальный банк Украины выступил с важной рекомендацией для всех финансовых учреждений: унифицировать названия платежей в мобильных приложениях. Это поможет украинцам лучше понимать, как именно они присылают деньги, а продавцам быстрее получать оплату за товары и услуги.

Как теперь будут называться предания?

Чтобы избежать недоразумений между покупателем и продавцом, НБУ советует использовать только следующие названия:

Перевод на IBAN или Платеж на IBAN — для обычных банковских переводов.

«Мгновенный перевод на IBAN» или «Мгновенный платеж на IBAN» — для операций, где скорость зачисления средств критическая.

«Переводы» — общее название для соответствующего раздела или меню в приложении.

Нацбанк советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать перечисленные единственные названия:

в меню платежных приложений;

при инициировании платежной операции и при предоставлении согласия плательщика на ее выполнение;

в выписках / отчетах / истории / квитанциях о платежных операциях;

при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.

Почему это важно для пользователей?

Сейчас каждый банк использует собственную терминологию, часто путает клиентов при оплате по реквизитам. Единый стандарт позволит:

Покупателям мгновенно находить нужную функцию и быть уверенными в способе оплаты.

Продавцам — четко объяснять клиенту, какой тип платежа нужен для их бизнес-модели.

Финансовая система — прозрачно отображать статус операции в историях, выписках и квитанциях.

Что изменится в интерфейсе?

Регулятор не ограничивает банки в дизайне — финансовые учреждения сами решают, где разместить кнопки и как оформить меню. Однако регулятор отмечает: опция «мгновенного перевода» должна быть максимально заметна и доступна, поскольку скорость транзакции является главной ценностью для клиента.

«Внедрение единых названий позволит сформировать однозначное и единое понимание у украинских пользователей, о какой именно платежной операции идет речь, на этапах согласования способа оплаты, инициирования в платежном приложении и после ее завершения», — подчеркивают в НБУ.