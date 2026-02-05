Multi от Минфин
українська
5 февраля 2026, 9:34 Читати українською

Конец путаницы в приложениях: НБУ предлагает единственные названия для банковских переводов

Национальный банк Украины выступил с важной рекомендацией для всех финансовых учреждений: унифицировать названия платежей в мобильных приложениях. Это поможет украинцам лучше понимать, как именно они присылают деньги, а продавцам быстрее получать оплату за товары и услуги.

Конец путаницы в приложениях: НБУ предлагает единственные названия для банковских переводов
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram : главные новости об инвестициях и финансах

Как теперь будут называться предания?

Чтобы избежать недоразумений между покупателем и продавцом, НБУ советует использовать только следующие названия:

  • Перевод на IBAN или Платеж на IBAN — для обычных банковских переводов.
  • «Мгновенный перевод на IBAN» или «Мгновенный платеж на IBAN» — для операций, где скорость зачисления средств критическая.
  • «Переводы» — общее название для соответствующего раздела или меню в приложении.

Нацбанк советует поставщикам платежных услуг использовать и отображать перечисленные единственные названия:

  • в меню платежных приложений;
  • при инициировании платежной операции и при предоставлении согласия плательщика на ее выполнение;
  • в выписках / отчетах / истории / квитанциях о платежных операциях;
  • при информировании получателя (продавца) о поступлении средств.

Почему это важно для пользователей?

Сейчас каждый банк использует собственную терминологию, часто путает клиентов при оплате по реквизитам. Единый стандарт позволит:

  • Покупателям мгновенно находить нужную функцию и быть уверенными в способе оплаты.
  • Продавцам — четко объяснять клиенту, какой тип платежа нужен для их бизнес-модели.
  • Финансовая система — прозрачно отображать статус операции в историях, выписках и квитанциях.

Что изменится в интерфейсе?

Регулятор не ограничивает банки в дизайне — финансовые учреждения сами решают, где разместить кнопки и как оформить меню. Однако регулятор отмечает: опция «мгновенного перевода» должна быть максимально заметна и доступна, поскольку скорость транзакции является главной ценностью для клиента.

«Внедрение единых названий позволит сформировать однозначное и единое понимание у украинских пользователей, о какой именно платежной операции идет речь, на этапах согласования способа оплаты, инициирования в платежном приложении и после ее завершения», — подчеркивают в НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
