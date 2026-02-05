С 1 января украинцам будут автоматически перечислять плату за коммунальные услуги во избежание переплат за тепло и воду после российских атак. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.
Коммуналку перечислят автоматически: каких услуг это касается
Автоматический перерасчет: что нужно знать
Согласно решению Кабмина, потребители не должны платить за услуги, которые фактически не предоставлялись из-за вражеских обстрелов или технических сбоев.
Какие услуги охватывают:
- теплоснабжение,
- водоснабжение,
- вывоз бытовых отходов.
Перерасчет производится за период с 1 января 2026 года. Процесс должен быть автоматическим. Гражданам не нужно писать никаких заявлений — коммунальные предприятия обязаны самостоятельно обновить данные.
Изменения должны отразиться в платежках, поступающих потребителям уже в феврале.
Свириденко поручила Госпродпотребслужбе обеспечить строгий надзор за тем, как предоставлятели услуг выполняют постановление Кабмина.
«Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать», — подчеркнула Свириденко.
По ее словам, Госпродпотребслужба должна реагировать на каждый случай нарушения прав украинцев.
