Коммуналку перечислят автоматически: каких услуг это касается

С 1 января украинцам будут автоматически перечислять плату за коммунальные услуги во избежание переплат за тепло и воду после российских атак. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после встречи с руководителем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком.

Автоматический перерасчет: что нужно знать

Согласно решению Кабмина, потребители не должны платить за услуги, которые фактически не предоставлялись из-за вражеских обстрелов или технических сбоев.

Какие услуги охватывают:

теплоснабжение,

водоснабжение,

вывоз бытовых отходов.

Перерасчет производится за период с 1 января 2026 года. Процесс должен быть автоматическим. Гражданам не нужно писать никаких заявлений — коммунальные предприятия обязаны самостоятельно обновить данные.

Изменения должны отразиться в платежках, поступающих потребителям уже в феврале.

Свириденко поручила Госпродпотребслужбе обеспечить строгий надзор за тем, как предоставлятели услуг выполняют постановление Кабмина.

«Люди должны платить только за полученные услуги. Если из-за вражеских обстрелов тепла и воды не было, потребители не должны переплачивать», — подчеркнула Свириденко.

По ее словам, Госпродпотребслужба должна реагировать на каждый случай нарушения прав украинцев.