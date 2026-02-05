Махинации с POS-терминалами на 13 миллионов: Киберполиция разоблачила группу «предпринимателей»-мошенников

Национальная полиция Украины прекратила деятельность организованной преступной группировки, которая в течение 2023−2024 годов грабила банковские учреждения через систему эквайринга. Злоумышленники похитили более 13 млн грн, используя пробелы в автоматической обработке транзакций. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Схема «фиктивного возврата»

Злоумышленники разработали схему, базировавшуюся на манипуляциях с POS-терминалами.

Участники группы регистрировали фиктивные ФОПы на подставных лиц («дропов») и получали в банках терминалы для безналичных расчетов. Они производили оплату за несуществующие товары, а затем инициировали операцию «возврат средств».

Из-за особенностей банковских протоколов возврат денег клиенту происходил на средства банка еще до фактического списания со счета «продавца». Таким образом банк компенсировал фактически похищаемые средства.

Отмывание через крипту

В дальнейшем похищенные деньги злоумышленники легализовывали путем конвертации в криптовалюту с последующим обменом на наличные деньги, в том числе с использованием P2P-торговли на криптобиржах.

Обыски и наказание

В состав группы входили четыре человека: организатор и три исполнителя (регистратор ФОПов, вербовщик «дропов» и специалист по криптообмену). Правоохранители провели более 30 обысков, во время которых изъяли:

30 мобильных телефонов и 15 ноутбуков;

десятки банковских карт;

около $30 000 наличными.

В настоящее время всем четырем фигурантам доложено о подозрении в мошенничестве (ч. 5 ст. 190) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ). Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.