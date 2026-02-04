К закрытию межбанка в среду, 4 февраля, курс доллара снизился на 18 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 29 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Доллар и евро резко подешевели на межбанке
|
Открытие 4 февраля
|
Закрытие 4 февраля
|
Изменения
|
43,27/43,30
|
43,09/43,12
|
18/18
|
51,20/51,21
|
50,91/50,94
|
29/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,49 грн. Евро покупают за 50,80 грн, а продают за 51,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,16−43,20, евро — 51,13−51,30 грн.
Источник: Минфин
